Elections départementales : Le RN en recul dans tout le département du Gard.

C'est un résultat faible pour le Rassemblement National pour les élections départementales dans le Gard. Le parti d'extrême droite n'a réussi a conserver qu'un seul des deux cantons qu'il avait depuis les élections de 2015, le Canton de Beaucaire, tandis que celui de Vauvert passe aux mains de l'Union de la Gauche avec les écologistes avec le tandem Pascale Fortunat-Deschamps/Bruno Pascal, qui passe devant Nicolas Meizonnet/Carole Calba-Schwartz avec 51,05% des voix.

Julien Sanchez, maire RN (Rassemblement National) de Beaucaire préfère commencer par le positif : "Je suis très heureux de voir que le RN a remporté haut la main le canton de Beaucaire avec 57% des voix. Il faut aussi constater que notre parti a fait un très beau score dans les cantons de Marguerittes, Aigues-Mortes ou encore Bagnols-sur-Cèze." Mais des scores insuffisants pour remporter un de ces cantons du Gard.

Julien Sanchez l'explique par le manque de mobilisation des électeurs : "Je regrette que beaucoup de nos électeurs ne se soient pas déplacés, parce qu'on en reprend pour sept ans de socialisme. Je trouve que c'est du gâchis. On aura des élus d'opposition qui continueront à se battre pour voter pour les bons dossiers et on luttera sept ans de plus."

Une campagne frauduleuse à gauche selon le RN

Dans le canton de Nîmes 2, Yoann Gillet et Laurence Gardet étaient l'espoir du Rassemblement National pour tenter d'obtenir un canton nîmois. Mais sans succès. Face aux deux candidats de l'Union de la Gauche, Christian Bastid et Amal Couvreur, ils n'ont pas su faire la différence. Mais ils dénoncent une campagne électorale frauduleuse de la part de la gauche.

"Cette campagne n'a pas été très propre, lors du vote, il y a eu beaucoup d'irrégularités. M. Bastid et Me. Couvreur ont mobilisé des délégués pour faire du rabattage et donner des consignes de vote dans les bureaux de vote. C'est tout à fat illégal, ils n'ont pas gagné à la loyale et ça je le regrette."

Yoann Gillet et Laurence Gardet ont d'ailleurs déposé plainte car ils estiment que leurs opposants ont continué à faire campagne le samedi 26 juin, veille du jour du second tour des élections.

Laurence Gardet et Yoann Gillet, candidats perdants pour le canton de Nîmes 2 aux élections départementales. © Radio France - Juliette Pierron

Aux élections régionales, les Gardois ont voté à 33% pour la liste du Rassemblement National. La parti, dont Julien Sanchez est la tête de liste dans le Gard, arrive donc 2e derrière la liste d'union de Gauche de Carole Delga, qui était la liste sortante.