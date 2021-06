Élections départementales : les candidats du canton Montpellier 1

Six binômes sont en lice dans le canton Montpellier 1. Un canton qui regroupe la commune de Grabels et des quartiers populaires montpelliérains.

Le canton Montpellier 1 est le plus peuplé de la ville (53.500 habitants en 2018). Il regroupe la commune de Grabels et plusieurs quartiers populaires montpelliérains : la Paillade, les Hauts de Massane, Malbosc, la Pergola, le Petit Bard et Celleneuve. C'est un canton qui a été ravi aux socialistes aux dernières élections par un binôme soutenu par Philippe Saurel, fraichement élu maire de la ville.

Il a fait la une de l'actualité récemment avec une polémique lancée par le Rassemblement national (RN) et relayée sur Twitter par La République en Marche (LREM) : le parti d'Emmanuel Macron a retiré son soutien à une candidate suppléante parce qu'elle porte un foulard islamique sur l'affiche de campagne.

Les six binômes en lice (par ordre alphabétique) :