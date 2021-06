Élections départementales - Les collèges, un enjeu majeur pour la Haute-Savoie

Ce dimanche 20 juin se déroulera le premier tour des élections départementales. Les Départements sont notamment chargés de la gestion des collèges et en Haute-Savoie, où le nombre d'élèves est en hausse, cela représente un défi conséquent.

Les Départements ce sont les routes, la gérontologie… et les collèges. En Haute-Savoie, le Département est propriétaire de 49 (publics) établissements. Si les enseignants sont sous la tutelle de l’Éducation Nationale, les 530 agents techniques des collèges sont employés par le Département. La restauration scolaire est aussi à sa charge et cela représente 3,3 millions de repas par an. En 2021, le Département de Haute-Savoie consacre 55,2 millions d’euros à ses collèges.

Le Département de Haute-Savoie et les collèges en chiffres

Il est propriétaire de 49 collèges publics

Il assure la détermination des subventions annuelles aux 72 collèges publics et privés >

Il emploie les 530 agents techniques des collèges

Il gère la restauration scolaire avec 3,3 millions de repas par an dans les collèges publics

En 2021, il consacrera en 2021 55,2 M€ aux collèges, dont plus de 38,3 € pour l’investissement

📻 Les collèges, un défi pour le Département de Haute-Savoie. Copier

La liste des 74 binômes candidats dans les 17 canton de Haute-Savoie en cliquant ICI.

à lire aussi Élections départementales : le mode d'emploi du vote

Six nouveaux établissements

Cette année, 42 600 collégiens sont scolarisés en Haute-Savoie (établissement privés et publics). Dans les prochaines années, ces effectifs vont augmenter. Quatre mille élèves supplémentaires sont attendus d’ici 2030. Pour le Département, l’enjeu est donc conséquent puisqu’il va devoir construire plusieurs nouveaux collèges. Pour cela, il a voté un plan d’investissement de 400 millions d’euros jusqu’en 2028. Il permettre la construction de six établissements ainsi que la réhabilitation et la modernisation d’une quinzaine de collèges.

En Haute-Savoie, trouver le foncier pour construire des collèges est extrêmement compliqué." - Christian Monteil, président du Département de Haute-Savoie