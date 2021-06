Élections départementales : les écologistes, "des caricatures d'eux-mêmes" juge Jacques Breillat (LR)

Invité de France Bleu Gironde ce mardi, le chef de file Les Républicains pour les élections départementales, Jacques Breillat, s'en est pris aux écologistes, alliés au PS dans plusieurs cantons. "Ils passent leur temps à opposer économie et écologie" dit-il.

A deux semaines des élections départementales en Gironde (20 et 27 juin), le chef de file Les Républicains, et maire de Castillon-la-Bataille, Jacques Breillat a accusé les écologistes d'être "devenus leur propre caricature", ce mardi sur France Bleu Gironde. Dans le département, les écologistes partent en tandem avec la majorité socialiste, menée par le président sortant Jean-Luc Gleyze, dans quelques uns des 33 cantons et seuls sur d'autres.

Candidat dans le canton des Côteaux de Dordogne, Jacques Breillat pointe du doigt "un certain nombre de déclarations" des écologistes. "Je ne vais pas citer l'arbre mort de Pierre Hurmic, mais plus récemment, l'interdiction de rêver à l'aérien. Moi, ça m'a beaucoup choqué", dit-il, faisant référence à la décision de la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy, de baisser des subventions à deux aéroclubs, estimant que "l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui".

Les écologistes dans "l'opposition systématique"

"Moi, je souhaite que les gens continuent à rêver", réagit Jacques Breillat. "Et je me démarque, avec Gironde avenir, de la démarche des écologistes qui passent leur temps à opposer l'économie et l'écologie. L'environnement, aujourd'hui, est une question centrale pour l'ensemble des formations politiques, mais qu'on ne peut pas aborder sous une forme d'opposition systématique comme le font les écologistes", accuse-t-il.

Lui souhaite un observatoire de l'éolien, pour "répartir les efforts des territoires de Gironde sur ces nouvelles énergies". "Je crois qu'il faut aussi entendre la position des élus locaux par rapport à l'implantation des éoliennes, qui pose évidemment débat", demande-t-il.

Pas de RSA pour les moins de 25 ans, mais un plan "un jeune, un emploi"

Sur les questions de solidarité, Jacques Breillat affiche comme priorité les jeunes, qui sont "en difficulté réelle". Mais il n'est pas favorable au revenu de base, cheval de bataille de Jean-Luc Gleyze, ni à l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. "On ne peut pas offrir comme perspective simplement la perspective assez désespérante du RSA. Ces jeunes ont besoin d'insertion professionnelle, ils ont besoin de libérer leurs énergies, ils ont besoin de conduire des projets, ils ont besoin de bâtir leur vie".

Lui préfère lancer "un plan, un jeune, un emploi", sur le modèle de celui lancé par le gouvernement, et baptisé "Un jeune, une solution". Il voudrait y mettre plus d'argent "avec des mesures qui seraient renforcées en Gironde. Un certain nombre des départements font déjà cela et je trouve que c'est une bonne chose".

De l'autre côté de la solidarité, Jacques Breillat revendique de bien connaître les questions de dépendance, puisqu'il "dirige un Ehpad à Castillon-la-Bataille". Il pousse pour "renforcer le nombre de places parce que nous sommes aujourd'hui en sous-capacité d'accueil pour nos seniors", et décharger les Ehpad via "le maintien à domicile, qu'il faut renforcer et qu'il faut enrichir".

Il cite comme exemple, un projet sur son territoire, "qui s'appelle 'habitat des possibles', qui est un formidable projet, puisque des personnes âgées se sont regroupées et décident de faire dans un logement un certain nombre d'aménagements pour pouvoir vieillir ensemble dans le cadre d'un projet qu'elles ont construit".