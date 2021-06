Les binômes avaient jusqu'à ce lundi soir pour déposer leurs candidatures aux élections départementales. Le second tour est organisé dimanche 27 juin dans douze des quinze cantons creusois.

Elections départementales : les binômes présents au second tour en Creuse

Les binômes qualifiés pour le second tour des élections départementales, dimanche 27 juin, ont dû déposer leurs candidatures ce lundi soir. En Creuse, il reste douze cantons à conquérir. La droite a remporté l'élection dans trois cantons dès le premier tour : Evaux-les-bains, Auzances et Gouzon.

On votera donc dimanche dans les douze cantons restants. Il n'y aura aucune triangulaire en Creuse, seulement des duels. La droite est présente partout ; la gauche dans dix cantons. Les écologistes ne sont qualifiés que dans un seul canton, à Bonnat. La République en marche et le Rassemblement national n'ont aucun binôme retenu au second tour.

Voici les binômes en lice pour ce second tour :

Ahun

DEFEMME Catherine / GAILLARD Thierry (Divers droite - arrivés en tête avec 48,58 % au premier tour)

COTICHE Thierry / LAPLANCHE Patricia (Divers gauche - 37,89 % au premier tour)

Aubusson

Laurence Chevreux/Valery Martin (Divers droite - en tête avec 52.30 % au premier tour)

Michel Gomy/Isabelle Laycuras-Pisani (Divers gauche - 20.37 % au premier tour)

Bonnat

Sylvain Duqueroix/Julie Nicolas (Écologistes - 29.77 % au premier tour)

Guy Marsaleix/Hélène Pilat (Divers droite - en tête avec 70,23 % au premier tour)

Bourganeuf

Marinette Jouannetaud / Jean-Jacques Lozach (Parti socialiste - en tête avec 54,42 % au premier tour)

Sylvain Gaudy / Arlette Jacob (Divers droite - 30,59 % au premier tour)

Boussac

Cécile Chezeau / Yves Thomazon (Divers - 30,61 % au premier tour)

Franck Foulon / Catherine Graveron (Divers droite - en tête avec 48,81 % au premier tour)

Dun-le-Palestel

Jean-Claude Carpentier / Simone Riollet-Gorsic (Union de la gauche - 22.81 % au premier tour)

Laurent Daulny/Hélène Faivre (Divers droite - en tête avec 63.74 %au premier tour)

Felletin

LEGER Jean-Luc / Renée NICOUX (Divers gauche / PS - en tête avec 40,09 % au premier tour)

LEROUSSEAU Pascal / TERRADE Corinne (Divers droite - 39,84 % au premier tour)

Le Grand-Bourg

Joëlle Devaud/Olivier Mouveroux (Union de la gauche - 35,44 % au premier tour)

Bertrand Labar/Delphine Richard (Divers droite - en tête avec 53.60 % au premier tour)

Guéret 2

Thierry Delaitre/Annick Junjaud (Divers droite - 27.86 % au premier tour)

Eric Bodeau/Mary-Line Coindat (Divers gauche - en tête avec 28.01 % au premier tour)

Guéret 1

MOURGUY Karine / THOMAS Jean-François (Divers droite - 22,59 % au premier tour)

BOURGUIGNON Thierry / PENICAUD Isabelle (Divers gauche - en tête avec 54,19 % au premier tour)

Saint-Vaury

Philippe Bayol / Aremelle Martin (Parti socialiste - en tête avec 54,35 % au premier tour)

Corinne Commergnat / Bernard De Froment : (Divers droite - 32,60 % au premier tour)

La Souterraine

Brigitte Jammot/Jean-Marc Pioffret (Divers droite - 29.50 % au premier tour)

Patrice Filloux/Marie-France Galbrun (Parti socialiste - en tête avec 45.11 % au premier tour)