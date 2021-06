DIRECT - Élections départementales : les résultats du second tour dans la Somme

Les électeurs et les électrices étaient appelés à voter ce dimanche 27 juin 2021 pour le second tour des élections départementales. Découvrez les résultats, les premières réactions et les analyses dans la Somme.

Qui siégera demain au conseil départementaux de la Somme ? Les électeurs étaient appelés à faire leur choix ce dimanche 27 juin à l'occasion du second tour des élections départementales.

Dans la Somme, on compte 23 cantons. Dans chacun, il faut élire un binôme de candidats composé d'un homme et d'une femme. Cette année, les élections départementales se tiennent en même temps que les élections régionales. Découvrez les résultats, les réactions et nos analyses sur France Bleu Nord et sur francebleu.fr

L'essentiel

Les résultats seront connus à partir de 20h

Les bureaux de vote ferment à 18h.

Le taux de participation à 17h était de 30,76% dans la Somme soit 2 points de plus que la semaine dernière à la même heure.

Les résultats

Découvrez les résultats du second tour des élections départementales. Ils nous parviennent au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur. Vous entrez votre commune, et vous cliquez sur votre canton pour obtenir les résultats.

Notre direct

18h05 : A partir de 20h, nous connaitrons les premiers résultats. En attendant, le seul chiffre à notre disposition, c'est le taux de participation. A 17h, il était 30,76% dans la Somme.

18h00 : Bonsoir et bienvenue sur ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du second tour des élections départementales dans la Somme. Les bureaux de vote sont désormais fermés.