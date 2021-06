Elections départementales : les routes, un enjeu majeur en Savoie

Départements de montagne, Haute-Savoie et Savoie consacrent une part importante de leur budget à l'entretien des routes. Gros plan sur la route des gorges de l'Arly en Savoie, rouverte ce vendredi soir après plus de deux ans de travaux : près de 60 millions d'euros depuis 2006.

Zone montagne oblige, le département de la Savoie paye la facture des routes : 60 millions par an pour entretenir 900 kilomètres au-dessus de 1.000 mètres d'altitude, avec pas moins de 2.000 zones sensibles. 1.200 ponts, 7.000 murs de soutènement. Et le point noir, véritable gouffre à lui tout seul : la route des Gorges de l'Arly qui relie Ugine aux stations du Val d'Arly comme les Saisies. Elle va reprendre vie ce vendredi 18 juin à 20 heures, après deux et demi de travaux titanesques. Réouverture à deux jours des élections départementales. Cela ne tombe pas si mal.

La pose de l'enrobé du nouveau tunnel des Cliets - Département de la savoie

La route la plus chère de France

Surnommée "la route la plus chère de France" : la route des Gorges de l'Arly. 13 kilomètres régulièrement victimes de chutes de pierres jusqu'à l'effondrement de 8.000 m3 en février 2019. La remise en circulation est un choix politique, économique et budgétaire : 26 millions d'euros (quasi en intégralité financés par le département de la Savoie). La RD1212 voit le bout du tunnel. Il a fallu pour cela déplacer des montagnes : le percement d'un nouveau tunnel de 240 mètres de long, la création d'un pont de 32 mètres de portée et la sécurisation de sept falaises. Cela fait évidemment beaucoup parler dans la vallée.

Plus qu'un mauvais souvenir ?

La collectivité prend soin de ses routes qui sont des acteurs économiques

40 % des crédits d’investissement du budget du département de la Savoie sont consacrés à l’entretien et la sécurisation des routes. Si on compare avec la Haute-Savoie, c’est quatre fois plus. On compte un millier de murs de soutènement de plus qu’en Haute-Savoie. L’industrie du ski passe par ces routes. La RD1212 , la fameuse route des Gorges de l’Arly pompe pour sa rénovation un sixième du budget de la politique routière du département ! Ça fera 60 millions engloutis depuis 2006 - depuis que le département en a la charge - sur ces 13 kilomètres, sans véritable contestation politique. L'axe est stratégique. Jusqu'à dix mille véhicules par jour en saison de ski. Six mille en tant normal. Dans la vallée, tous savent que les Savoyards n'ont pas fini de payer pour cette route. Marc Bencivenga , chargé des opérations d'infrastructure au département de la Savoie, ne nie pas que le site évolue sans arrêt. "Une falaise sécurisée peut changer complètement de statut trois ans plus tard. On pense tout de même que les travaux colossaux que nous avons réalisés devraient la sécuriser pour une dizaine d'années".

