Elections départementales : les soutiens et investitures du parti Les Républicains dans le Loiret

Le parti Les Républicains dans le Loiret a rendu publique la liste des candidats qu'il investit ou qu'il soutient en vue des prochaines élections départementales dans le Loiret. Elles auront lieu, comme les élections régionales, les 20 et 27 juin, sauf nouveau changement lié à l'épidémie de Covid 19.

L'une des surprises de ces investitures, c'est le retour en grâces d'Olivier Geffroy, l'ancien adjoint à la sécurité d'Olivier Carré et ancien président de LR, exclu du parti en décembre 2020 après les élections municipales. Il avait démissionné de son poste de président en 2019, pour contester la décision de son parti de soutenir Serge Grouard aux élections municipales, lui qui avait choisi de rester sur la liste d'Olivier Carré, pourtant soutenue par La République en Marche.

Devenu maire d'Orléans et président de LR en décembre 2020, Serge Grouard avait demandé et obtenu de son parti l'exclusion d'Olivier Geffroy.

Un "visage d'unité" voulu par Serge Grouard

Mais cette page est tournée, semble-t-il. Olivier Geffroy, conseiller départemental sortant sur le canton d'Orléans 4, celui d'Orléans Est, sera soutenu par LR, avec comme binôme Florence Carré, adjointe au maire d'Orléans dans le quartier de l'Argonne, une fidèle, elle, de Serge Grouard. Elle remplace Alexandrine Leclerc, élue en 2015 aux côtés d'Olivier Geffroy, et restée fidèle, elle, à Olivier Carré lors des municipales.

Interrogé par France Bleu Orléans, Serge Grouard assure qu'il s'agit, à travers ce soutien, "de rassemblement, particulièrement nécessaire en ce moment. Plus on peut se réunir, plus on est fort, et mieux c'est. Nous avons souhaité montrer un visage d'unité, c'est de cela que les gens ont besoin. D'autant qu'avec Olivier Geffroy nous avons des convergences de vue, et qu'il n'a pas démérité, loin de là, au conseil départemental".

L'ancien adjoint à la sécurité d'Olivier Carré n'a en revanche pas répondu aux sollicitations de France Bleu Orléans, se contentant d'un tweet publié le dimanche 18 avril : "candidat aux élections dans un esprit de rassemblement. Pas question de se diviser face à la gauche". Injoignable, il n'a pas pu dire s'il siégera encore dans l'opposition au conseil municipal.

A Saint Jean de Braye, l'ancien maire de Mardié lâché

Le parti Les Républicains, en revanche, a refusé d'investir Christian Thomas, l'ancien maire de Mardié, sur le canton de Saint Jean de Braye. A cause de sa binôme : Karine Prigent, élue dans l'opposition à Saint Jean de Braye, mais qui n'est autre que la suppléante du député Modem Richard Ramos.

Lâché par son parti, auquel il se dit adhérent depuis 35 ans, Christian Thomas ne comprend pas : "ils m'ont dit que j'étais devenu infréquentable. Ils m'ont même proposé un autre binôme, et une bonne place sur leur liste aux régionales. Mais j'ai refusé et j'ai beaucoup d'amertume, en 35 ans je n'avais jamais demandé le soutien de mon parti".

LR investit le chef de file de l'opposition à Saint Jean de Braye

LR a choisir d'investir sur ce canton le chef de file de l'opposition "de la droite et du centre" à Saint Jean de Braye, Jean-Emmanuel Renelier, battu aux municipales en 2020. Lui pourtant avait sur sa liste Karine Prigent, et sa liste était soutenue, au moins officieusement, par le député Modem Richard Ramos.

"Il fallait de la clarté, c'est ce que nous avons fait" explique Serge Grouard. Mais Christian Thomas assure qu'il ne renoncera pas à être candidat sur ce canton détenu par la gauche (ce sont l'élu écologiste Thierry Soler et la maire socialiste de Saint Jean de Braye Vanessa Slimani qui sont les sortants). "J'y vais quand même" annonce Christian Thomas, "avec un gilet de sauvetage sur le dos et de grandes chances de me noyer, mais on se noiera tous les deux".

Les candidats investis ou soutenus par LR aux élections départementales dans le Loiret

Beaugency

Jacques Mesas (Maire de Beaugency) et Ludivine Raveleau (Adjointe à Cléry St André)

Châteauneuf-sur-Loire

Philippe Vacher et Florence Galzin (sortants)

Courtenay

Frédéric Néraud et Corinne Melzassard (sortants)

La Ferté St Aubin

Christian Braux et Anne Gaborit (sortants)

Fleury-les-Aubrais

Anthony Domingues (conseiller municipal de Fleury-les-Aubrais) et Marie-Claude Donnat (ancienne présidente de la Communauté de Communes de la Forêt).

Lorris

Alain Grandpierre et Marie-Laure Beaudoin (sortants)

Malesherbes

Hervé Gaurat (maire de Malesherbes ) et Sophie Pelhâte (Maire d’Auxy)

Meung-sur-Loire

Thierry Bracquemond (Maire d’Huêtre) et Pauline Martin (sortante)

Montargis

Nelly Dury (Adjointe à Montargis) et Ariel Levy

Olivet

Isabelle Lanson et Hugues Saury (sortants)

Orléans 1

Jean-Pierre Gabelle et Nadia Labadie (sortants)

Orléans 2

Nathalie Kerrien et Jean-Paul Imbault (sortants)

Orléans 3

Alain Touchard (sortant) et Béatrice Barruel (adjointe à Orléans)

Orléans 4

Olivier Geffroy (sortant) et Florence Carré (adjointe à la mairie d’Orléans)

Pithiviers

Marc Gaudet et Marianne Dubois (sortants)

Saint-Jean-de-Braye

Jean-Emmanuel Renelier (conseiller municipal à Saint-Jean-de-Braye) et Marie Sanchez-Schneider

Saint-Jean-de-La-Ruelle

Kadejat Dahou et Guillem Leroux

Saint-Jean-le-Blanc

Laurence Bellais et Gérard Malbo (sortants)

Sully-sur-Loire

Line Fleury et Jean-Luc Riglet (sortants)