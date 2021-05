Élections départementales : LREM présente des candidats dans tous les cantons sarthois

La République en marche (LREM) a des candidats et des suppléants dans chacun des 21 cantons sarthois pour les élections départementales, prévues les 20 et 27 juin 2021. La liste a été présentée, ce vendredi, au Mans. Elle est menée par Nicolas Cloüet, ancien candidat UDI aux élections sénatoriales de 2014. "J'avais rencontré 300 maires pour cette campagne, c'est peut-être la raison pour laquelle on m'a proposé d'être chef de file", explique Nicolas Cloüet. Il se présente dans le canton Le Mans 3.

Nicolas Cloüet est le chef de file de La République en marche pour les élections départementales en Sarthe. © Radio France - Clémentine Sabrié

Deux tiers des candidats LREM n'ont jamais fait de politique avant. Le dernier tiers est composé de personnes issues de différentes formations politiques. "Le plus dur a été de convaincre les femmes de se lancer, car elles ont longtemps été écartées de la politique", souligne Aouatef Braber, représentante de La République en marche en Sarthe. Elle se présente dans le canton Le Mans 5, en binôme avec Gilles Guerchet, ancien candidat aux élections municipales au Mans.

La liste des candidats LREM en Sarthe