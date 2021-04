Elections départementales maintenues en juin : réactions contrastées dans le Loiret

20 juin et 27 juin : sauf nouveau rebondissement, voilà les dates des prochaines élections régionales et départementales. Le gouvernement, après consultation du conseil scientifique puis des maires, a décidé de maintenir le double scrutin en juin, mais en le décalant d'une semaine - une semaine de plus pour vacciner et faire campagne, explique l'exécutif.

Quelles conséquences cela aura-t-il sur les élections départementales, scrutin très spécifique et largement occulté par l'enjeu des régionales ? Marc Gaudet, le président divers droite du Département du Loiret, et qui sera de nouveau candidat sur le canton de Pithiviers, craint que ce maintien en juin, dans un contexte sanitaire incertain, ne pénalise particulièrement le scrutin départemental avec, à l'arrivée, une forte abstention.

Marc Gaudet aurait préféré un report en octobre

"L'élection départementale, c'est une élection de proximité, c'est beaucoup moins politique qu'une élection régionale, soutient Marc Gaudet. On élit un binôme, un homme et une femme, implantés sur le terrain et non pas une liste. En temps normal, on fait campagne en allant sur les marchés, en faisant des réunions publiques dans chaque commune ou presque du canton. Là, avec les conditions sanitaires qui risquent d'être drastiques, on ne va pas faire campagne."

Marc Gaudet était donc favorable à un report des élections départementales en octobre, en tout cas à l'automne, "à un moment où on peut espérer que la vaccination aura été massive". "On va vite s'apercevoir que le jour du vote, les contraintes seront fortes pour tenir les urnes et dépouiller, je crains que beaucoup d'électeurs n'hésitent à se déplacer. On dit qu'il faut que la vie démocratique reprenne : oui, bien sûr, mais il faut qu'elle reprenne dans de bonnes conditions, je ne suis pas sûr que ce sera le cas en juin."

Le RN et la gauche préfèrent le mois de juin

Une position que ne partage pas le Rassemblement national, qui espère faire son entrée dans l'hémicycle départemental. Pour Cyril Hemardinquer, qui sera candidat RN sur le canton de Courtenay, il importe que l'élection ait lieu en juin. "Je ne comprends pas le décalage d'une semaine, affirme-t-il, car cette semaine supplémentaire n'apportera rien en terme de conditions sanitaires. En revanche, je pense qu'il est vraiment important que les Français puissent enfin s'exprimer et sanctionner le gouvernement à travers cette élection locale. Il y a déjà eu un report, puisque l'élection était prévue en mars : si on continue à reporter, reporter, et reporter, on ne sera plus en démocratie, mais en dictature !"

De son côté, la gauche, qui compte 6 élus sortants sur les 42 conseillers départementaux du Loiret, semble plutôt favorable également à un maintien du scrutin en juin. C'est la position, notamment, de la socialiste Vanessa Slimani, qui devrait briguer un nouveau mandat sur le canton de St Jean-de-Braye : "Même si effectivement les citoyens ne sont pas dans cette préoccupation-là, car la priorité reste la situation sanitaire, il y a une vie démocratique, et on ne peut pas paralyser la vie démocratique, estime-t-elle. Je crois que les communes seront en capacité d'organiser les deux scrutins en respectant les règles sanitaires, depuis le début de la crise les communes ont montré qu'elles savaient s'adapter pour protéger les populations."