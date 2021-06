Elections départementales : Pas d'élus au premier tour sur le Calvados

Interrogé à la sortie de ce premier tour des élections départementales, le président sortant du conseil départemental s'est montré prudent au moment de se prononcer sur les résultats. "Le second tour va être constitué en fonction du taux de participation à chaque fois d'un duel entre deux binômes. Très honnêtement, c'est très difficile", a concédé Jean-Léonce Dupont sur notre antenne.

Aucun siège n'a été pourvu dans le Calvados lors de ce premier tour marqué par une très forte abstention (65,69%). A l'instar de l'Orne, les scores majoritaires en voix exprimées n'ont pas suffi sur de nombreux cantons faute d'atteindre 25% des inscrits à désigner un vainqueur dès le premier tour.

C'est le cas de jean Léonce Dupont et de Mélanie Lepoultier (58,11% des suffrages) sur le canton de Bayeux ou de Sébastien Leclerc et Angélique Perini (56,64%) sur Lisieux. Dans ce dernier canton, 942 voix suffisent à angélique Havard et à Olivier Truffaut pour se maintenir.

Sur le canton de Troarn, 31 voix seulement séparent les binômes Stéphane Amilcar-Julien Lecoq (UGE) et Angléique Lemière-Ludovic Robert (DVC).

La gauche arrive en tête sur trois des cinq cantons de Caen et le duo Nathalie Rivière-François Touyon (UGE) a bénéficié des divisions de la droite pour se positionner en tête sur le canton Thue et Mue (32,55%) devant les deux sortants partis en ordre dispersé.

Le Rassemblement national, crédité de 14,94% des suffrages ne se maintient que dans deux cantons (Deauville et Trévières) uniquement parce que le binôme arrivé largement en tête n'atteint pas 25% des inscrits.