Elections départementales : première victoire indépendantiste dans le canton d'Hendaye

Une première dimanche soir au Pays basque. La formation indépendantiste Euskal Herria Bai ("Pays Basque oui") a remporté un canton. Le binôme Iker Elizalde/Annie Poveda s'est imposé dans le canton d'Hendaye Cote basque sud. Les nationalistes ont glané 52,18% des bulletins en battant le binôme PS avec 260 voix d'écart. Le binôme Kehrig-Cottençon/Tranché n'a recueilli que 47,82% des bulletins.

Une élection marquée par une forte abstention. Seulement 35% des électeurs se sont exprimés. C'est à Urrugne que les indépendantistes ont fait le plein de voix. Dans cette commune le binôme Elizalde/Poveda a remporté 1.597 bulletins. Ses adversaires n'ont glané que 1.009 voix. À Biriatou aussi, les indépendantistes l'emportent par 175 voix contre 130 pour le binôme socialiste Kehrig-Cottençon/Tranché. À contrario, à Hendaye, ce sont les candidats PS qui ont gagné avec 1.711 voix.

On a travaillé pour un projet qui soit le plus le plus proche des réalités."

— Iker Elizalde

"Très contents de ce résultat. Lorsqu'on a commencé la campagne il y a un mois, on s'attendait déjà pas forcément d'être au second tour. On a travaillé, on s'est rapproché de nombreux collectifs. On a travaillé également avec de nombreux élus qui sont en place pour essayer de construire un projet qui soit le plus le plus proche des réalités des habitants et des habitantes de ce canton. Et aujourd'hui, c'est un peu le fruit de tout ça. Cette victoire, même si je n'aime pas trop le terme, c'est le fruit de ce travail collectif. C'est le fruit également engagé par les abertzale de gauche au sein des différentes municipalités, au sein des différentes majorités du canton, que ce soit à Hendaye, que ce soit à Urrugne et que ce soit à Biriatou. Et on peut dire aujourd'hui que le travail qui est réalisé par ces élus est également mis en valeur par ce résultat"

Au second tour dans sept cantons

Au premier tour le binôme abertzale s’était déjà placé en tête, avec 29,31% des suffrages (1.730 voix), le plus gros score du parti au Pays Basque, suivi de près par la Gauche 64, à 26,65% (1.573 voix). Le binôme sans étiquette soutenu par la majorité départementale Berra/Estomba ne s’était pas qualifié au second tour, avec 22,46% (1 326 voix).

Plus globalement, cette prise de la part d'EH Bai vient confirmer la poussée des votes en faveur du parti nationaliste au Pays basque. À l'issue du premier tour, EH Bai s'était qualifié dans sept cantons : Montagne Basque, Saint-Jean-de-Luz, Baïgura et Mondarrain, Ustaritz, Pays de Bidache, Nive Adour et donc Hendaye Côte basque-sud.

Résultat en détail dans le canton d'Hendaye