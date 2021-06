Elections départementales : prime aux sortants dans les Vosges, la gauche laminée

Soirée tranquille pour le président du conseil départemental des Vosges François Vannson. Ce n'est pas pour cette fois que la majorité solide qui le soutient va trembler. Les candidats de la majorité départementale sont nettement en tête quasiment partout mais devront sauf à Darney passer par un second tour dans une semaine. L'abstention atteint un niveau record avec 66,88% des électeurs qui sont restés chez eux.

La majorité n'a pas tremblé

Dans 16 cantons sur 17, c'est la majorité départementale ou un binôme de droite qui arrive en tête. Seul le canton de Bruyères est en passe de rester à gauche avec le duo Bernadette Poirat/ Christian Tarantola qui réunit 43,2% des voix devant le RN Sabrina Koepfert/ Jean-René Simon avec 22,79% des voix. La gauche n'est présente que dans six cantons au second tour dont les deux d'Epinal.

C'est le Rassemblement national, crédité de 22,77% des suffrages qui fait office de principale opposition au second tour. Le RN sera présent dans une semaine dans dix cantons sur 17, c'est plus qu'en 2015 où le Front national à l'époque ne s'était qualifié que dans cinq cantons.

On connaît le vainqueur final dans seulement un canton, celui de Darney où le binôme composé d'Alain Roussel et de Carole Thiébaut-Gaudé l'emporte avec 72,19% des voix (et 26,77% des inscrits) face aux candidats du RN Christophe Alexandre et Sophie Hatri (27,81%). François Vannson est bien parti pour l'emporter à Remiremont avec près de 63% des suffrages.

La carte des résultats, canton par canton

Les résultats en détail dans les Vosges