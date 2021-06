Elections départementales : quelles solutions face au vieillissement de la population dans l'Yonne ?

Un tiers des Icaunais ont plus de 60 ans et la part des personnes âgées va continuer d'augmenter dans l'Yonne, dans les prochaines années. Nous avons un département plus vieillissant que la moyenne nationale. Et c'est particulièrement vrai dans le sud de l'Yonne.

L'Yonne, bien pourvue en nombre d'Ehpad

Une population de plus en plus âgée et aux faibles ressources. La preuve, le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement augmente de 5% par an. Elle est versée à ceux qui ne peuvent pas payer le coût d'un Ehpad. Et de l'argent, il en faut encore pour rénover ces établissements, parfois en mauvais état, on l'a vu cette année à Villeneuve-sur-Yonne. L'une des perspectives, est de favoriser le maintien à domicile, avec la difficulté d'adapter des habitats anciens aux besoins de personnes dépendantes. Avec 73 Ehpad, dont 33 structures publiques, l'Yonne est plutôt bien dotée mais reste à développer le maintien à domicile et les établissements pour personnes âgées qui ne sont pas dépendantes.

Dans l'Yonne, il existe trop peu d'établissements pour personnes âgées pas complètement dépendantes estime le binôme Hèlène Fercocq - Bruno Gervier - DR

Créer plus d'établissements intermédiaires, propose le binôme de gauche à Villeneuve-sur-Yonne

La majorité sortante estime qu'il faudra investir à l'avenir dans l'accompagnement à domicile. Dans le canton de Villeneuve-sur-Yonne, le binôme de gauche Hélène Fercoq - Bruno Gervier, rappelle qu'il faudrait développer les établissements intermédiaires dans l'Yonne, pour les personnes âgées qui ne sont pas encore totalement dépendantes. "Il faut un plan Ehpad, il n'y a pas le choix", estime Bruno Gervier, "nous sommes dans une société où l'on vit de plus en plus longtemps. On sait que les besoins sont là. Et il y a des choses qui sont peu développées dans le département comme les résidences autonomie, les résidences service, les lieux de rencontre intergénérationnelle, etc. Pour les Ehpad en mauvaise santé, il est clair qu'il faut entretenir et travailler dans les locaux. Le problème, c'est qu'avec le covid, il n'y a pas eu d'entrées dans les Ehpad et leur situation financière s'est dégradée."

Lionel Terrasson et Elisabeth Frassetto plaident pour un développement du maintien à domicile des personnes âgées dans l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Impliquer l'Etat pour les travaux dans les Ehpad, demande la majorité sortante

Face aux besoins importants en travaux de certains établissements, le conseil départemental à un rôle à jouer, mais pas seulement lui rappelle la conseillère sortante de la majorité, Elisabeth Frassetto en binôme avec Lionel Terrasson. : "les vétustés dans les établissements elles sont incontestables, il suffit de s'y promener. Le département aurait pu faire mieux, mais le budget du département n'est pas extensible et tous les investissements à faire relèvent d'une autorité qui est la direction des établissements. Sur Sens par exemple, le site Saint-Jean doit connaître une amélioration de ses lieux de vie. S'il y avait une canicule, je pense qu'il y aurait de gros soucis dans certaines chambres. Il y a des besoins mais il faut que d'autres financeurs comme l'Agence régionale de santé nous donnent une impulsion, surtout avec le Ségur de la santé."

Audrey Lopez et Xavier Rosalie, estiment que le conseil départemental a laissé la situation pourrir l'Ehpad public de Villeneuve-sur-Yonne, confronté à des problèmes de sécurité incendie © Radio France - Renaud Candelier

Continuer de créer des places en Ehpad pour le Rassemblement National

Le binôme soutenu par le Rassemblement National, Xavier Rosalie et Audrey Lopez, considère que le maintien à domicile fait partie des solutions à étudier, mais qu'il faut continuer à créer des places en Ehpad, notamment pour les plus modestes. "Les gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de famille, il faut bien les mettre quelque part", déclare Audrey Lopez, "on en a beaucoup et à Villeneuve-sur-Yonne, c'est une population qui est très vieillissante. Le département n'a pas anticipé dans ce domaine, comme pour les médecins, alors oui, il y a des coûts structurels à gérer, mais cest gens-là, il faut bien s'en occuper. Et on aura de plus en plus de monde en Ehpad. Tout le monde ne peut pas se payer une maison de retraite à 4.000 euros par mois."