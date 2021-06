Élections départementales : quels sont les points chauds en Gironde ?

En raison de la faiblesse de la participation, il n'y aura aucune triangulaire mais uniquement des duels pour le second tour des élections départementales en Gironde. Si la majorité de gauche de Jean-Luc Gleyze n'est pas menacée, il y a tout de même une dizaine de cantons "chauds".

La Gironde est le plus grand département de France avec 33 cantons

Parmi les cantons dans lesquels une surprise pourrait avoir lieu dimanche soir pour le second tour des élections départementales en Gironde, le canton du Nord Médoc, le seul canton de Gironde à être aux mains du Rassemblement National pour l'instant. Grégoire de Fournas arrivé en tête au premier tour (35,33%) pourrait bien perdre son siège dimanche face au binôme de la gauche (24,69%) à cause d'une très faible réserve de voix.

La chef de file du RN pour la Région Edwige Diaz qui est également candidate sur le canton du Nord Gironde est elle aussi en mauvaise posture, avec 10 points de retard sur le binôme de la gauche et aucune réserve de voix possible puisqu'il n'y avait pas d'autres candidats sur ce canton.

Autre figure menacée : Christelle Dubos la députée marcheuse et ancienne Secrétaire d'Etat qui se retrouve en ballottage défavorable dans son canton de Créon .

Et puis pour les grandes premières qui pourraient avoir lieu dimanche, sur le bassin d'Arcachon, le canton de Gujan Mestras pourrait bien basculer à gauche à cause de la querelle fratricide des droites. Par ailleurs, Talence pourrait lui devenir le premier canton 100 % vert avec Bruno Béziade, l'ancien conseiller municipal de Noel Mamère à Bègles et sa binôme Maud Dumont en ballottage favorable face à la droite.

La carte des résultats par canton