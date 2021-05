Elections départementales : qui sont les candidats dans la Loire ?

Dans les 21 cantons de la Loire, 80 binômes seront candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains.

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains

Le département de la Loire est actuellement détenu par la droite et présidé par Georges Ziegler (LR). Son groupe politique au département, "Union pour la Loire", détient 28 sièges sur 42.

Pour ces élections départementales, il y aura 160 candidat(e)s, soit 80 binômes homme / femme sur 21 cantons

Face à la majorité départementale sortante, la gauche a décidé de s'unir sous la bannière "Loire en commun" qui rassemble socialistes, communistes, écologistes, insoumis et membres de Génération.s. "Loire en commun" sera représentée dans vingt cantons sur 21. A noter tout de même que, sur cinq cantons, des binômes EELV se lancent seuls face à ceux de "Loire en commun".

La République en marche, le parti présidentiel, s'engage dans la bataille, avec cinq binômes, notamment sur le canton de Montbrison où le député du Forez, Julien Borowczyk, sera candidat.

Le Rassemblement National sera présent quasiment partout sauf sur les cantons de Saint-Etienne 1 et Saint-Etienne 3. Une absence pas anodine puisque Georges Ziegler, président LR sortant est candidat sur le premier canton et le socialiste Pierrick Courbon, sur le second.

La liste des candidats, par canton

Andrézieux-Bouthéon

Nicole Bruel et Sylvain Dardouillier (Union pour la Loire)

Sylvie Champenois et Jean-Paul Tissot (majorité présidentielle)

Agnès Chouvellon et Antony Simon (RN)

Alexandre Charroin et Véronique Fouchécourt (Loire en commun)

Boën-sur-Lignon

Chantal Brosse et Pierre-Jean Rochette (Union pour la Loire)

Anne-Laure Afizou et Christophe Presse

Jacqueline Marcuccilli et et Bernard Sirot (Divers droite)

Linda Mollon Lapendry (DVG) et Etienne Roche (PRG)

Charlieu

Corine Déal et Alain Valentin (Loire en commun)

Alain Commoy et Brigitte Peycelon (RN)

Jérémie Lacroix et Clotilde Robin (Union pour la Loire)

Le Coteau

Véronique Chaverot et Daniel Fréchet (Union pour la Loire)

Hélène Ley-Lavergne et Luc Dotto (Loire en commun)

Nadine Simon et Claude Maurice (RN)

Feurs

Marlène Darfeuille et Pierre Vericel (Union pour la Loire)

Claudine Jehanne et Yann Ronzon (RN)

Pierre Bruneau et Jacqueline Lablanche (Loire en commun)

Firminy

Jean-Paul Valour et Esther Zedi (Les Patriotes)

Stéphanie Gourgaud et Marc Petit (DVG)

Joëlle Beraud et Alain Boutte (RN)

Anne-Sophie Putot et Christophe Faverjon (Loire en commun)

Danièle Cinieri et Julien Luya (Union pour la Loire)

Montbrison

Grégoire Granger et Christelle Heurtier (RN)

Jean-Yves Bonnefoy et Annick Brunel (Union pour la Loire)

Julien Borowczyk et Carine Gandrey (majorité présidentielle)

Marjorie Combe et Gilbert David (Loire en commun)

Le Pilat

Jean-François Chorin et Valérie Peysselon (Union pour la Loire)

Anne-Marie Borgeais et Cédric Loubet (majorité présidentielle)

Robert Corvaisier et Marie Velly (Loire en commun)

Tim Bouzon et Noémie Hoareau (RN)

Renaison

Huguette Burelier et Antoine Vermorel-Marquès (Union pour la Loire)

Jocelyne D'Elia et Michel Lucas (RN)

Christine Araneo et Michel Savatier (Loire en commun)

Rive-de-Gier

Sylvie Bocchini et Jacques Minnaert (EELV)

Denis Barriol et Corinne Dotto (DVD)

Jean-Alain Barrier et Marlène Estevez (Loire en commun)

Bernard Laget et Séverine Reynaud (Union pour la Loire)

Marie Simon et Jean-Luc Fougerand (RN)

Roanne 1

Liliane Benigaud et Jean-Paul D'Elia (RN)

Brigitte Dumoulin et Jean-Jacques Ladet (Loire en commun)

Daniel Perez et Jade Petit

Laurianne Anselmini-Delorme et Bernard Gerbaud (EELV)

Mame Thiaba Diallo et Etienne Mercier

Roanne 2

Eric Michaud et Pascale Vialle-Dutel (Loire en commun)

Farida Ayadene et Lucien Murzi

Dominique Bouineau (Collectif 88%) et Raphaël Plasse (EELV)

Raymond Moncorger et Kelly Virot

Saint-Chamond

Raphaël Baccaglioni et Isabelle Surply (RN)

Carmen Montet et Romain Pipier (Loire en commun)

Stéphanie Calciura et Hervé Reynaud (Union pour la Loire)

Jean Minnaert et Patricia Simonin-Chaillot (EELV)

Saint-Etienne 1

Pierre David et Fabienne Durand (majorité présidentielle)

Valérie Atif et Jérôme Masegosa (Loire en commun)

Fabienne Perrin et Georges Ziegler (Union pour la Loire)

Zahra Bencharif (PRG) et Guillaume Chanal

Saint-Etienne 2

Jean-François Barnier et Pascale Lacour (Union pour la Loire)

Cyrille Bonnefoy et Nicole Sanchez (Loire en commun)

Aziz Makhloufi et Alexandra Ribeiro-Custodio (DVD)

Magali Chouvellon et Sami Hamadouche (RN)

Saint-Etienne 3

Eric Berlivet et Siham Labiche (majorité présidentielle)

Arlette Bernard et Pierrick Courbon (Loire en commun)

Sana Belmouden et Léopold Dipoko (PRG)

Saint-Etienne 4

Annie Andria et Miche Debout (Loire en commun)

Jordan Da Silva et Marie-Jo Perez (Union pour la Loire)

Jocelyne Bechard et Christian Blanchon (RN)

Saint-Etienne 5

Régis Juanico et Marie-Michelle Vialleton (Loire en commnun)

Jean-François Gouilloud et Juliette Planche (RN)

Frédéric Durand et Narjesse Forestier (Union pour la Loire)

Fabrice Devesa et Emmanuelle Gicquel

Saint-Etienne 6

Paul Corrieras et Nadia Semache (Union pour la Loire)

Annie Clément et Djamal Mabchour

Florent Haspel et Andrée Taurinya (Loire en commun)

Hervé Breuil et Marie-France Grasso (RN)

Saint-Just-Saint-Rambert

Sylvie Bonnet et Eric Lardon (Union pour la Loire)

Marc Auray et Carole Olle (Loire en commun)

Anthony Gibert et Jeanne Pelade (RN)

Sorbiers