Elections Départementales : la majorité de droite sort renforcée dans l'Orne

Dans un second tour à nouveau marqué par une forte abstention, la droite a conquis deux cantons de gauche (Flers II et Argentan II) pour un canton de perdu (Alençon II)

Dans un second tour marqué une nouvelle fois par une faible participation (34,27% en très légère baisse par rapport au 34,53% premier tour), les électeurs qui se sont déplacés aux urnes dans l'Orne n'ont pas bouleversé la carte électorale à trois exceptions près.

Les cantons de Flers II et d'Argentan II ont basculé à droite quand le canton d'Alençon II basculait à gauche.

Au final, dans les 17 cantons encore à pouvoir, le second tour a confirmé l'ordre d'arrivé et les votes du premier tour. La faible participation a parfois donné des scores étriqués en nombre de voix à l'exemple du canton d'Argentan II où Cendrine Foucher-Chazé et Frédéric Godet ont devancé la sortante Florence Ecobichon et Yannick Jouadé pour 199 voix.

A noter que Joaquim Pueyo fait son retour au sein du conseil départemental après son élection en compagnie de Vanessa Bournel sur le canton Alençon I. Il devance Patricia Boisnard et Philippe Drillon (LR) avec 65,13% des suffrages.