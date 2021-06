DIRECT - Élections départementales : le taux de participation est de 31% à 17h dans les Pyrénées-Atlantiques

Dans les Pyrénées-Atlantiques, et en particulier dans les cantons basques : découvrez sur cette page les résultats du premier tour des élections départementales avec France Bleu Pays Basque. Emission spéciale à la radio entre 19h45 et 22h animée par Bixente Vrignon et Yves Tusseau, avec les annonces des résultats en direct et les réactions des candidats.

Nos reporters sont sur le terrain pour vous faire vivre la soirée électorale : Paul Nicolai sur les cantons de Bayonne, Jacques Pons pour celui d'Hendaye - Côte Basque Sud, Oihana Larzabal à Sain-Jean-Pied-de-Port pour le canton de la montagne basque, et Anthony Michel à Mouguerre pour le canton Nive-Adour.

L'essentiel :

Le département des Pyrénées-Atlantiques compte 27 cantons, dont douze cantons basques

Le taux de participation à 17h était de 31,37%

Suivez dans cet article les résultats du premier tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine

Résultats, réactions, analyses : écoutez la soirée électorale sur France Bleu Pays Basque

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, taper le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Suivez notre direct

19h20 - Avant d'écouter l'émission spéciale dès 19h45 sur France Bleu Pays Basque, on vous propose l'analyse de Bixente Vrignon sur les enjeux pour le canton Hendaye-Côte Basque Sud, c'est ici.

19h10 - Dépouillement terminé pour les deux scrutins du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, où il n'y a qu'un seul bureau de vote.

Dépouillement terminé au bureau de vote de Saint-Jean-Pied-de-Port. © Radio France - Oihana Larzabal

19h - Le dépouillement a aussi commencé en mairie de Mouguerre constate notre reporter sur place Anthony Michel.

18h45 - Voici la répartition des sièges au conseil départemental, après l'élection en 2015. Conseil aux mains de la majorité sortante du centre et de la droite de Jean-Jacques Lasserre.

18h30 - Le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray au bureau de vote Bayonne 1, situé à la mairie, qui centralise les résultats des trois cantons de Bayonne. Le dépouillement a démarré pour les régionales et les départementales.

Le maire de Bayonne prépare le dépouillement. © Radio France - Paul Nicolai

Le dépouillement du scrutin des régionales au bureau de vote de Bayonne 1. © Radio France - Paul Nicolai

18h20 - En attendant les premiers résultats à 20 heures, petite piqûre de rappel sur les candidats en lice dans les cantons basques ici.

18h10 - A 17 heures, le taux de participation dans les Pyrénées-Atlantiques était de 31,37%, contre 43,25 lors du premier tour en 2015.

18h - Bonjour, soyez les bienvenus sur ce direct spécial élections départementales dans les cantons basques. Nous vous ferons vivre les résultats en direct, et les réactions des forces en présence.

Les candidats par canton dans les Pyrénées-Atlantiques