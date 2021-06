DIRECT - Élections départementales : suivez les résultats du premier tour avec France Bleu Béarn Bigorre

Ce dimanche 20 juin, c'est le premier tour des élections départementales partout en France. Dans les Pyrénées-Atlantiques, et en particulier dans les cantons béarnais, dans les Hautes-Pyrénées, et en particulier chez les Bigourdans : découvrez dans cet article les résultats du premier tour des élections départementales tout au long de notre soirée spéciale dès 19h45. Soirée présentée par Eric Bentahar, Yannick Damont, avec Jean Marziou, ancien rédacteur en chef de Pyrénées-Presse pour découvrir tous les résultats, les réactions et les analyses.

L'essentiel

Le département des Pyrénées-Atlantiques compte 27 cantons

Le département des Hautes-Pyrénées rassemble 17 cantons

Le taux de participation à 17 heures était de 31,4% dans les Pyrénées-Atlantiques, de 34,5% dans les Hautes-Pyrénées

Michel Pélieu, président sortant du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, est réélu dès le premier tour dans son canton avec 76,9%

Résultats, réactions, analyses : écoutez la soirée électorale sur France Bleu Béarn Bigorre

Les résultats

Suivez notre direct

20h39 – Premier canton complet en Béarn, celui des Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh. Le binôme de Geneviève Berge et Charles Pelanne de la majorité sortante est en tête (44,7%) devant Karine Laplace Noble et Benoît Monplaisir (Divers Gauche - 36,4%) avec lequel il sera au 2nd tour. Suivent Élodie Debray et Romain Martin (RN - 14,6%) et enfin Angélique Diaz et Pascal Lacoste (DLF - 4,2%).

20h35 – Michel Pélieu, président sortant du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, est réélu dès le premier tour dans son canton Neste, Aure et Louron avec 76,9%. Sa réaction en direct sur France Bleu Béarn Bigorre : "Je n'en suis pas à ma première campagne, je pouvais craindre un phénomène d'usure mais ce n'est pas le cas puisque mon score est meilleur qu'en 2015".

20h30 – Alors que plus de 90% des bulletins ont été dépouillés dans le canton Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre, le président sortant du Département, Jean-Jacques Lasserre, est en tête avec près de 53% des bulletins exprimés.

20h25 – En Bigorre toujours, dans le cantons de la Vallée de l'Arros et des Baïses, le binôme d'Union de la Gauche, Joëlle Abadie et Nicolas Datas-Tapie est élu confortablement (80,6%) face à Hervé Carrère et Maya Paquereau (19,4%).

20h22 – Les premiers résultats commencent à tomber ! Dans les Hautes-Pyrénées, élection dès le premier tour du binôme de Fréderic Ré

et Véronique Thirault avec 62% des voix sur le canton de Val d'Adour-Rustan-Madiranais.

19h45 – C'est le début de la soirée électorale sur France Bleu Béarn Bigorre. Dès 20 heures, les premiers résultats, les projections et les premières réactions en Béarn et en Bigorre.

La carte des candidats par canton dans les Pyrénées-Atlantiques

La carte des candidats par canton dans les Hautes-Pyrénées