EN DIRECT - Elections départementales : retrouvez les résultats du second tour au Pays basque

On a un peu plus voté ce dimanche au second tour des élections départementales et régionales dans les Pyrénées-Atlantique qu'au 1er tour. Illustration à Hendaye

Ce dimanche, c'est le second tour des élections départementales partout en France. Dans les Pyrénées-Atlantiques et en particulier dans les cantons basques : découvrez dans cet article les résultats du second tour des élections départementales. Grâce à ses journalistes sur le terrain, France Bleu Pays Basque vous fait vivre en direct l'ambiance dès 19h45 depuis l'hôtel de ville de Bayonne (cantons de Bayonne 1, 2 et 3), les cantons d'Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle, de Saint-Jean-de-Luz et d'Hendaye-Côte Basque-Sud. Dès 20h, les premiers résultats et les premières tendances et les premières réactions. A partir de 21 heures, Yves Tusseau et Bixente Vrignon donnent la parole aux représentants des principales formations politiques du Pays Basque et du département.

L'essentiel

Le taux de participation dans les Pyrénées-Atlantiques à 17h étaient de 32,65%, en légère hausse (31,37%) par rapport au 1er tour dimanche dernier.

Au premier tour , le taux d'abstention a été de 61,2% dans les Pyrénées-Atlantiques

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Notre direct

18h15 - Le dépouillement a débuté dans les bureaux de vote du Pays Basque dès leur fermeture à 18h.

Le dépouillement a débuté à Ustaritz, bureau centralisateur du canton © Radio France - Muriel Vitel

18h - Bonsoir et bienvenue. Nous allons suivre ensemble ici ce soir les résultats du second tour des élections départementales avec France Bleu Pays Basque. Le taux de participation dans les Pyrénées-Atlantiques à 17h étaient de 32,65%, en légère hausse (31,37%) par rapport au 1er tour dimanche dernier.

Les résultats du premier tour dans les Pyrénées-Atlantiques