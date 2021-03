Élections départementales : sans accord avec LR, "nos candidats seront candidats" dit l'UDI de la Loire

Les élections départementales se rapprochent. Elles auront lieu les 13 et 20 juin prochain. Et dans la Loire, l'UDI compte bien présenter des candidats. Lionel Boucher, le président du parti dans le département était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi matin.

Les élections départementales et régionales se rapprochent. Elles auront lieu en juin prochain, et en coulisse, les différentes forces politiques commencent à se mettre en marche. Du côté de l'UDI de la Loire, son président Lionel Boucher affirme ce matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire que des discussions sont en cours avec la majorité du conseil départemental, rangée derrière le président Les Républicains du Département Georges Ziegler, lui-même ancien de l'UDI.

"Un jeu gagnant-gagnant" pour les départementales

"Nous avons rencontré Georges Ziegler, au mois de novembre, ils vont faire un premier tour de table", explique Lionel Boucher sur notre antenne. "L'UDI n'est pas dans la majorité départementale et c'est une anomalie. Nous allons essayer de faire en sorte de changer cela. Je souhaite que nous ayons une une réflexion globale avec le président du conseil départemental, que nous ayons la bonne personne au bon endroit. L'idée, c'est que ça soit un jeu gagnant-gagnant et que nous soyons ensemble pour aller au-devant des ligériens."

Mais pour cela, il faudra forcement que certains conseillers départementaux LR acceptent de laisser leurs sièges. "C'est beau aussi en politique, parfois de pouvoir accompagner la mise en route de quelqu'un d'autre et de transmettre le flambeau", commente le président de l'UDI dans la Loire.

Lionel Boucher, cordial au micro, mais qui prévient la majorité en place. "La démocratie, elle peut aussi s'exprimer. Et si nous n'arrivions pas à trouver un juste accord et que nos idées ne peuvent pas être portées, et bien nos candidats seront candidats."

Lionel Boucher demande la prime Covid pour les aides à domicile

Récemment, il a aussi demandé au président du conseil départemental d'accorder la prime Covid aux aides à domiciles. "Le Jura et la Loire sont les seuls départements à ne pas l'avoir fait", explique Lionel Boucher. "Ça correspond, d'après moi, à une enveloppe de 540 000 euros. Je pense qu'on peut accéder à cette demande. Ces personnes, si elles n'avaient pas été auprès des personnes âgées à domicile, nous les aurions retrouvé dans les Ehpad ou dans les services d'urgence qui étaient déjà submergés."

Lionel Boucher compte présenter ses propositions pour les élections départementales à la fin du mois de mars. Concernant les régionales, là encore des discussions sont en cours. "Mais les choses se passent plutôt bien avec Laurent Wauquiez."