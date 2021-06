Élections départementales en Sarthe : 70,22% d'abstention, un record

Si la majorité départementale de droite sortante est arrivée en tête en Sarthe au premier tour des élections départementales et régionales, c'est bien l'abstention qui remporte le scrutin. Elle s'élève à 70,22% dans notre département : 287.134 Sarthois sur les 408.885 inscrits n'ont pas fait le déplacement. 1,72% des bulletins étaient par ailleurs blancs ou nuls.

Taux d'abstention record

C'est la première fois que l'abstention est si élevée lors d'une élection dans le département. Lors du premier tour des dernières départementales, en décembre 2015, elle s'élevait à 60,6%. Même lors des scrutins européens, traditionnellement ceux qui mobilisent le moins, l'abstention a été plus faible (49% en 2019, 63,1% en 2009).

L'abstention n'a cessé de progresser depuis plusieurs années en Sarthe, une tendance qui se confirme au niveau national. Par comparaison, elle s'élevait à 51,39% au premier tour des élections régionales de 2015, 57,37% au premier tour des municipales de mars 2020. Au second tour des municipales l'an dernier, l'abstention avait grimpé jusqu'à 68,07%, dans un contexte de déconfinement similaire à celui que l'on connait aujourd'hui.

C'est au Mans que l'abstention a atteint ses plus hauts niveaux ce dimanche : dans le canton Le Mans 5 (quartiers des Sablons, Jaurès et Pontlieue), elle est de 78,19%. Le Mans 5 (Arnage et quartier Vauguyon au Mans) n'est pas loin derrière, avec 75,44% des électeurs qui n'ont pas fait le déplacement. À l'inverse, ce sont dans des cantons ruraux que les Sarthois ont le plus voté : l'abstention était la plus faible à Sillé-le-Guillaume (66,34%) ainsi qu'à Saint-Calais (67,25%) et Mamers (67,66%).