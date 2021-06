Elections départementales en Sarthe : "il faut tirer les leçons de l'abstention" selon le président réélu

Dans le département de la Sarthe, la droite emmenée par Dominique Le Méner compte désormais 14 cantons sur 21. C'est un de plus qu'en 2015. On retiendra notamment les réélections avec plus de 79% pour Frédéric Beauchef à Mamers, près de 78% pour Jean-Carles Grelier à La Ferté-Bernard et plus de 81% pour Dominique Le Méner à Saint-Calais. Des scores impressionnants qui sont également marqués par une forte abstention : près de 70% sur le département.

Pour Dominique Le Méner, le président sortant, il faut en tenir compte.

Faire de la politique autrement

Les sarthois ont encore moins voté que la moyenne nationale des français. Le taux d'abstention s'élève à près de 70% dans le département. La droite conserve le département avec 14 cantons sur 21. Le président Dominique Le Méner, va continuer à travailler pour tous les habitants qu'ils aient voté ou non. "Quand on est élu, on est élu pour tous les habitants". Selon lui, il va falloir reconquérir les électeurs en faisant de la communication. Il faut plus parler des collectivités et pas seulement au moment des élections.

Il faut aussi continuer à développer l'information civique au près des jeunes selon le président du conseil départemental de la Sarthe. Il faut qu'il y ait plus de participation dans tous les territoires.

Les élus qui doivent se réunir ce jeudi pour effectuer l'élection du président et des vice-présidents.

