EN DIRECT - Élections départementales 2021 : suivez les résultats du deuxième tour dans le Loiret

Les électeurs votaient ce dimanche 27 juin 2021 pour le deuxième tour des élections départementales. Au premier tour, la droite est arrivée en tète dans 16 cantons sur 21 dans un contexte d'abstention record, suivez les résultats, les premières réactions et les analyses dans le Loiret.

L'essentiel

Les électeurs votent pour le second tour ce dimanche 27 juin alors que le premier tour a été marqué par une abstention record, dans le Loiret elle s'élevait à 67,48% dimanche dernier.

Dans le département, la droite (Les Républicains, ainsi que l'UDI) est arrivée en tête au premier tour dans 16 cantons sur 21.

Le Parti socialiste garde l'avantage pour l'instant dans ses trois fiefs et le Parti communiste a fait une belle percée

Le Rassemblement national est en net recul par rapport à 2015 et ne s'est qualifié que dans 8 cantons pour le deuxième tour

Suivez la soirée du deuxième tour en direct sur France Bleu Orléans :

Suivez le deuxième tour des élections départementales dans le Loiret

19h45 : Peu de monde encore à l'hôtel du département.

L'hôtel du département au second tour des élections départementales le 27 juin 2021. © Radio France - Etienne Diallo

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais tous fermés dans le département. Taux de participation

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du deuxième tour des élections départementales dans le Loiret.

La majorité départementale sortante, c'est-à-dire le droite et le centre, est arrivée en tête dans 16 cantons sur 21 lors du premier tour dimanche dernier. La gauche reste en tête sur les trois cantons qu'elle détenait déjà : Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Fleury-les-Aubrais. Le Rassemblements national est en net recul par rapport à 2015 même s'il s'est qualifié pour le deuxième tour dans 8 cantons sur 21. Le Parti communiste est lui en bonne position à Châlette-sur-Loing et dans le canton d'Orléans 3.

