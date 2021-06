Elections départementales : sur le canton de Panazol-Feytiat, l'union de la gauche n'a pas dit son dernier mot

Aux élections départementales, le canton de Panazol-Feytiat en Haute-Vienne pourrait bientôt basculer. La liste divers centre menée par Pascal Bussière et Isabelle Negrier est arrivée largement en tête au 1er tour. Mais Gaston Chassain et l'union de la gauche n'ont pas dit leur dernier mot.

Dans le canton de Panazol-Feytiat, la liste divers centre a eu du succès au 1er tour des élections départementales en Haute-Vienne. Elle a même dépassé les 52% de voix. Mais comme elle n'a pas atteint les 25% d'inscrits, la liste emmenée par Pascal Bussière et Isabelle Negrier doit passer par un second tour. Peu importe, le résultat est bon et c'est le plus important aux yeux de Pascal Bussière :"c'est tout à fait satisfaisant. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont voté pour nous. Mais la mobilisation doit être importante sur ce 2e tour afin de conforter notre position. C'est tout le travail que l'on va faire cette semaine auprès des panazolais et des feytiacois."

Le programme qu'on propose doit nous permettre de diminuer largement cet écart - Gaston Chassain

Du coté de l'union de la gauche, même s'il n'ont fait que 36% des voix au 1er tour, Gaston Chassain et Valérie Millon n'ont pas dit leur dernier mot. "Il y a eu des voix de gauche qui ont manquées à Panazol. Je vais essayer de faire le plein des voix de gauche au 2e tour. Il y a 2 tour à une élection donc si on n'a pas d'espoir, c'est pas la peine ! En tout cas, le programme qu'on propose doit nous permettre de diminuer largement cet écart" estime Gaston Chassain. Pour le maire de Feytiat, l'idée est notamment de remettre les choses au clair concernant le projet du département, abandonné depuis, de déviation sur sa commune.

Les propositions pour fluidifier le trafic routier à Feytiat au cœur de la campagne

"La droite nous reproche de l'avoir mis dans notre programme alors qu'elle n'y ai pas. On va refaire le point là dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour nous à cause de ça. Dans les valeurs de gauche, en tout cas quand je fais de la politique, c'est pour dire la vérité et non pas les mensonges. Nous, on n'a pas déformé. On n'a absolument rien dit sur le programme de droite. On laisse aux électeurs choisir. On va rétablir la vérité là dessus" fulmine Gaston Chassain. Mais Pascal Bussière persiste et signe. Selon lui, Gaston Chassain a "peut-être encore ce projet en tête" alors que d'autres solutions sont possibles à ses yeux.

Fluidifier la circulation mais avec d'autres techniques - Pascal Bussière

"Monsieur Chassain a ses propos. Nous, on relate un sentiment des panazolais et des feytiacois. Qu'il y a bien une fluidité de la circulation sur la D979 à réaliser. Mais avec d'autres techniques. Notamment la création d'une aire de covoiturage, ou la modification d'arrêts de bus entre Feytiat et Limoges" explique Pascal Bussière. Un sujet qui devrait encore une fois être au cœur des campagnes respectives des listes divers centre et union de la gauche cette semaine sur le canton de Panazol-Feytiat où les candidats essaieront aussi de convaincre un maximum d'électeurs d'aller jusqu'aux bureaux de vote pour le 2e tour, sachant que le taux d'abstention y a presque atteint les 60% dimanche dernier.