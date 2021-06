Elections départementales : surprise dans le canton d'Hendaye-Côte Basque Sud, le duo EH Bai en tête

Surprise au canton Hendaye-Côte Basque Sud, les résultats définitifs donnent les candidats d'EH Bai Iker Elizalde Annie Poveda en tête à l'issue du premier tour avec plus de 29% des voix, devant le duo sortant apparenté PS Chantal Kehrig Cottençon et Fred Tranché avec 26% de voix. En 2015, le duo EH Bai n'avait obtenu que 13,62% des voix à l'issue du premier tour.

EH Bai confirme sa présence dans le secteur

Les deux obtient exactement 29, 31% des voix. Suit ensuite le duo sortant, puis la liste Divers avec Jean-Michel Berra et Sylvie Estomba (22,46%) et le Rassemblement National de Florence Bélicard et Bruno Méric (13,60%). Arrivés derniers, la paire Dominique Mélé et Béatrice Tariol (7,98%). Le pati EH Bai signe son ancrage local, en ayant raflé les mairies d'Urrugne et Biriatou l'année dernière.