Elections départementales : Un accord historique entre neuf forces de gauche en Vaucluse

Le mot est répété à l'envi. "Historique". Comme pour marquer plus fortement leur union pendant que la droite se déchire dans les élections régionales, la gauche se présente unie pour ces élections départementales. "Une liste avec neuf partis qui s'entendent sur un programme, ce n'est pas rien quand même, il faut le souligner !" s'exclame Jean-Pierre Cervantes, d'Europe Ecologie les Verts. L'union en 2021 fait surtout écho à la désunion de 2015 où la gauche avait laissé champ libre à la droite pour ravir le département. "La désunion est facteur de défaite", analyse Jean-François Lovisolo, désigné candidat commun à la présidence du département.

Doute sur le canton de Pernes-les-Fontaines

L'accord ne s'est pas fait en quelques jours. "Il a fallu des heures, des heures et des heures de discussion" analyse un participant. Jean-Pierre Cervantes confie qu'il a fallu dégonfler quelques égos : "Moi-même j'ai dû abandonner ma tête de liste dans un canton au profit de quelqu'un d'autre, mais l'intérêt général et politique étaient au dessus de l'intérêt personnel"

Aujourd'hui, 16 cantons sur 17 sont concernés par cet accord. Même si toutes les forces ne sont pas d'accord partout, le principe reste la non-agression : "on ne présente pas une autre liste même quand on ne soutient pas le binôme désigné" confirme le sénateur PS Lucien Stanzione. Sur Pernes-les-Fontaines, ça se complique. Max Raspail est soutenu par le PS mais pas par les communistes qui proposeront une liste dissidente. "Mais j'ai bon espoir que d'ici mercredi, on trouve un accord total" analyse Jean-François Lovisolo. Ils ont jusqu'à 17h ce 5 mai pour déposer les listes en préfecture.

Les candidats canton par canton

Canton d’APT : Laurent THERON (LFI) – Marie-Christine KADLER (EELV)

Canton AVIGNON 1 : Samir ALLEL (EELV) – Léa ELOUARD (EELV)

Canton AVIGNON 2 : Farid FARYSSY (LFI) – Patricia TEJAS (PC)

Canton AVIGNON 3 : André CASTELLI (PC) – Annick DUBOIS (PS)

Canton de BOLLENE : Anthony ZILIO (SC) – Christine LANTHELME (SC)

Canton de CARPENTRAS : Franck MESEGUER-SALVADORE (Génération-S) - Victorine SURTEL (SC soutenu par EELV)

Canton de CAVAILLON : Mongi MAGRI (SC soutenu LFI) et Carole RASCLE (SC soutenu par LFI)

Canton de CHEVAL BLANC : André ROUSSET (Coopérateur EELV) – Samantha KAHALIZOFF (Génération-S)

Canton de L’ISLE-SUR-SORGUE : Véronique AGOGUE-FERNAILLON (EELV) – Bruce ROYER (PC)

Canton de MONTEUX : Guy MOUREAU (PC) - Olivia LALAURIE (SC)

Canton d’ORANGE : Patrick SAVIGNAN (SC soutenu par le PC) – Yasmina VAUDRON (SC)

Canton de PERTUIS : Jean-Francois LOVISOLO (PS) – Noëlle TRINQUIER (SC)

Canton du PONTET : Philippe PASCAL (GDS) et Fabienne VERA (PC)

Canton de SORGUES : David BELLUCCI (Pôle Ecologiste) – Sabah BADJI (EELV)

Canton de VAISON-LA-ROMAINE : Sophie RIGAUT (PS) – Alexandre ROUX (SC)

Canton de VALREAS : Marie MANDRIN (PS) - Bernard RACANIERE (PS)

Légende : PS : Parti socialiste / LFI : La France insoumise / EELV : Europe Ecologie les Verts / PC : Parti communiste / SC : société civile