Élections départementales : une percée surprise de la liste divers droite dans le canton d'Eymoutiers

Dans le canton d'Eymoutiers historiquement très marqué à gauche, c'est une surprise de voir la liste divers droite arriver 2e avec seulement 3% de voix en moins que la liste d'union de la gauche. Y compris pour Emilie Pons De Launay, la colistière d'Alain Debrosse :"nous sommes un petit peu étonnés quand même. Je pense que ce qui a fait ce vote, c'est que nous ne sommes pas des professionnels de la politique Alain Debrosse et moi, par contre on nous connait et on nous apprécie pour ce que l'on fait dans nos domaines respectifs. Alain qui a été un notaire apprécié et reconnu pendant toute sa carrière et moi qui suis engagée au niveau de la vie agricole. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont reconnus en nous".

L'union de la gauche lance un appel aux abstentionnistes et à la liste alternative social écologiste

Le bon score de la liste divers droite surprend aussi Jacqueline Lhomme Leomant qui avec Patrick Malet, porte la liste union de la gauche dans le canton d'Eymoutiers :"je suis quand même assez étonnée puisqu'on a vu qu'un seul candidat faire campagne. Tout le temps tout seul. C'est monsieur Debrosse qui joue sur sa notoriété de notaire mais qui en fait n'a pas de projet. Je suis quand même assez surprise de son résultat." Mais Jacqueline Lhomme Leoment est plutôt confiante. Elle espère fédérer d'autres voix à gauche pour le 2e tour ce dimanche :"nous avons un gros taux d'abstention sur ce canton. Il est à plus de 60%. Je pense qu'on peut encore rabattre beaucoup de voix. Je m'adresse notamment à tous les abstentionnistes et aussi à la liste alternative social écologiste qui se trouve sur notre gauche. Je les appelle à nous rejoindre pour faire une belle victoire de la gauche pour ce canton d'Eymoutiers."

J'espère qu'il va y avoir une mobilisation des gens qui veulent voir de nouvelles têtes - Emilie Pons De Launay

De son côté, Emilie Pons De Launay reste prudente quand à l'avenir du cantontout en espérant une issue favorable à la liste divers droite :"je n'ai pas du tout la prétention de dire que l'on va prendre le canton. J'espère seulement qu'il va y avoir une mobilisation des gens qui veulent voir de nouvelles têtes et de nouvelles initiatives." Reste à voir, notamment si la participation est en hausse au second tour dimanche, si elle et Alain Debrosse parviendrons à confirmer ou pas la surprise de leur bon 1er tour aux élections départementales dans le canton d'Eymoutiers.