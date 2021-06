Élections en Bourgogne-Franche-Comté : Denis Thuriot (LREM-Modem) annonce son maintien au second tour

INFO FRANCE BLEU - Denis Thuriot, chef de file LREM-Modem, a décidé lundi, au lendemain du premier tour des élections régionales, de se maintenir pour le second tour en Bourgogne-Franche-Comté. Lundi matin, il a précisé sa position, invité sur France Bleu Besançon : "La nuit porte toujours conseil. On a constaté qu'il y a une volonté du côté de la présidente sortante de fermer toute ouverture, et de rester sur un sectarisme avec les communistes et les Verts. Et puis évidemment, de l'autre côté, une ultra droite qui reste dans son chemin aussi. Nous avons confiance aux électeurs qui nous ont portés donc nous nous maintenons pour le second tour."

Denis Thuriot : "il va falloir mobiliser les électeurs à aller voter au second tour" Copier

Pas de front républicain pour faire barrage au RN ?

"Non. Le RN fait son score, il moindre qu'il était prévu avec une abstention forte le concernant. Voilà, on le subit tous, et moi, je voulais rappeler que quand on est tous les uns les autres, avec finalement peu de voix et il y a vraiment un enjeu du deuxième tour d'inciter les gens à aller voter. Il faut qu'une majorité de Bourguignons et Franc-Comtois essaient de s'exprimer, on va essayer de s'atteler à ça."

Pas question pour Marie-Guite Dufay de s'allier à LREM

En dépit des demandes insistantes de rapprochement PS-LREM de l'ancien président socialiste de la région Bourgogne, François Patriat, aujourd'hui chef de file des sénateurs LREM, Marie-Guite Dufay, la présidente sortante a à plusieurs reprises dimanche soir évoqué sa volonté de faire alliance avec la liste EELV de Stéphanie Modde (10,34%) et la tête de liste d'extrême-gauche Bastien Faudot (4,5%). "Ah oui, absolument", a-t-elle répondu à la question de savoir si elle pouvait gagner "sans la liste LREM" du maire de Nevers, Denis Thuriot qui ne s'est classée que quatrième, avec 11,69%. "Nous sommes en mesure de gagner la région à gauche, sans LREM", a elle aussi déclaré Mme Modde.

Denis Thuriot a quant à lui indiqué qu'il "prendrait (sa) décision au plus tard demain matin" (lundi) quant à sa stratégie de second tour. Le candidat marcheur a nié que son faible score soit dû à un vote contre Emmanuel Macron. "Ce n'est pas un rejet du président de la République. Ce n'est pas un rejet du gouvernement", a-t-il assuré.

Les résultats du premier tour des régionales en Bourgogne-Franche-Comté