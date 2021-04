Élections en Dordogne : "On espère que la France Insoumise va avoir quelques sièges au Conseil régional"

Après 23 ans à la tête de la région Nouvelle-Aquitaine, le socialiste Alain Rousset repart pour une campagne. A 71 ans, il brigue un cinquième mandat, dans un contexte très particulier, à la fois à cause de la crise sanitaire, mais aussi parce qu'à gauche plusieurs partis le verraient bien laisser sa place. Les écologistes par exemple ont de sérieuses ambitions pour la région. La France Insoumise, de son côté, s'allie au premier tour avec le Nouveau Parti Anticapitaliste. Une dispersion des listes qui laisse penser que la gauche est assez confiante quant à son poids électoral pour ne pas craindre une élimination dès le premier tour. "Il ne faut pas présumer des résultats avant que nous ne les ayons", tempère Pascale Martin, tête de liste des Insoumis en Dordogne. "Mais on espère bien que la France insoumise va avoir quelques sièges au conseil régional."

Pour obtenir ces sièges, il faudra que la liste régionale, emmenée par Clémence Guetté, puisse accéder au second tour, ou fasse alliance avec une autre liste de gauche. "Il y a quand même un certain nombre des sujets qui nous rassemble", affirme Pascale Martin. "Donc, on va travailler ensemble. On est au tout début de cette campagne, donc on a encore tout le temps. Il faut prendre le temps de la démocratie. On parle de trois urgences : l'urgence démocratique, c'est à dire demander aux élus des résultats par rapport à leurs mandats et éventuellement pouvoir les révoquer; l'urgence sociale, ô combien importante actuellement; et puis l'urgence écologique, je lisais dans la presse il y a quelques jours que M. Rousset prenait le temps de l'écologie. Nous pensons à la France insoumise que nous n'avons plus le temps."

Il faut vraiment agir de manière urgente sur ces questions d'écologie.

Alors que le gouvernement a esquissé un début de calendrier pour le déconfinement, l'occupation du théâtre de Périgueux se poursuit. Un mouvement que soutient Pascale Martin : "Il est évident qu'il faut aller là aussi au secours du secteur, qui va aussi laisser sur le côté pas mal de gens. Une saison culturelle. Ça se prépare, ça se programme. Les directeurs et directrices de salles ont dû annuler, reporter,... Ça a été extrêmement compliqué. Donc là, ils sont un petit peu dans l'attente de ce qui va se passer. Ils ne sautent pas de joie."