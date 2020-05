Municipales en juin : une "décision de bon sens et de responsabilité" pour Jean-Paul Fournier

Edouard Philippe a officiellement annoncé ce vendredi que le second tour des que le élections municipales se déroulera le 28 juin prochain, sauf avis contraire du Conseil Scientifique. À Nîmes, cinq candidats dont le maire sortant sont qualifiés pour ce second tour. Dans un communiqué, Jean-Paul Fournier précise que "dès lors que la vie sociale reprend ses droits sous condition du respect strict de toutes les mesures de protection nécessaires, que les écoles sont réouvertes, que nos commerces - et bientôt nos cafés et restaurants – accueillent du public, qu’il sera possible de partir en vacances cet été, il est normal que les Français et les Nîmois puissent voter et élire leurs représentants."

"Il convenait de clore au plus vite cette séquence pour éviter de créer un régime à deux vitesses avec la cohabitation de différents types d’élus et la discordance des mandats qui aurait nuit au bon fonctionnement de notre agglomération." Jean-Paul Fournier