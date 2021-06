Elections en Mayenne : "une organisation déplorable" dénonce le président de l'association des maires ruraux

Richard Chamaret, le président de l'association des maires ruraux de la Mayenne, estime, ce dimanche soir, que l'organisation des élections départementales et régionales n'a pas été à la hauteur des enjeux, avec de grosses lacunes dans la distribution de la propagande électorale.

Ce dimanche soir, le Préfet de la Mayenne a confirmé de gros dysfonctionnements cette semaine dans la distribution de la propagande électorale dans le département pour le second tour des élections départementales et régionales.

"On n'a jamais connu ça", le président de l'association des maires ruraux de la Mayenne

De nombreux élus ont signalé des défaillances, des électrices et des électeurs mayennais n'ont jamais reçu les professions de foi des candidates et candidats pour les deux scrutins.

à lire aussi Élections : de nouveaux dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale

Invité de France Bleu Mayenne, Richard Chamaret, le maire de Méral et président de l'association locale des maires ruraux, dénonce "une organisation déplorable et une distribution calamiteuse, comment voulez-vous que les électeurs puissent se mobiliser et se faire une idée, une opinion ?". Richard Chamaret souligne qu'une telle situation ne s'était jamais produite jusqu'à présent, estimant que le gouvernement a une lourde responsabilité dans ces couacs à répétition.