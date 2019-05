Élections européennes 2019 : ce qu’il faut retenir du vote dans la Somme

Somme, France

Le Rassemblement National est arrivé largement en tête dans la Somme avec plus de 33% des voix. Un virage en tête, mais avec 4 points de moins que pour les Européennes de 2014.

Le parti fait de beaux scores à Eppeville (45,08%) ou à Flixecourt (47,33%). Il recueille même plus 54% des voix à Harbonnières. Des secteurs qui ont pour point commun d'avoir été frappés par la désindustrialisation.

Le Rassemblement national a même recueilli 100% des voix à Epécamps, près de Bernaville : un village qui ne compte que sept habitants.

LREM en tête dans l’agglomération amiénoise

La République en Marche arrive deuxième dans la Somme. La formation se classe première position dans quasiment toutes les communes d’Amiens Métropole. Elle dépasse les 30% à Dury, Salouël, Estrées-sur-Noye, Vers-sur-Selle ou Sains-en-Amiénois. Son meilleur score est réalisé à Estréboeuf en Picardie maritime avec 47,52% des voix.

La France Insoumise est le troisième parti qui a recueilli le plus de voix dans la Somme (8,51% des suffrages exprimés). Notez que Wargnies, près de Naours, est seule commune samarienne à avoir placé les Insoumis en tête avec 19,05 % des voix. LFI qui a aussi recueilli plus de 16% des suffrage à Argoules et près de 14% à Gamaches.

Europe Ecologie – Les Verts tire son épingle du jeu en zone urbaine

Globalement, les écologistes réalisent leurs meilleurs scores en zone urbaine ou péri-urbaine : à Amiens, Rivery, Camon, Cagny ; Pont-de-Metz ou Boves, le parti réalise des scores qui vont de 12 à 14%. La petite commune de Guignemicourt au sud-ouest d’Amiens est la seule de la Somme à avoir placé EELV en tête avec plus de 23% des voix.

Les Républicains n'arrivent en première position que dans deux communes : Sainte-Segrée, près de Poix-de-Picardie et Armancourt à côté de Roye.

Pour la petite histoire, le Parti animaliste fait un score honorable à Allenay en Picardie Maritime (270 habitants). Il recueille plus de 5% des voix : c'est deux fois plus que son score national.

Retrouvez les résultats de ces élections européennes près de chez vous ici.