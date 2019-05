Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté dans l'Indre et le Cher ?

Les Français étaient appelés aux urnes ce dimanche 26 mai pour élire leurs représentants au Parlement européen. 34 listes étaient en lice. Dans l'Indre et le Cher, la participation a été importante.

Département Indre, France

Dans l'Indre et le Cher, les premières estimations placent en tête le Rassemblement national dans de nombreuses communes, devant la liste de La République en Marche. Lors des précédentes élections européennes en 2014, le Front national était déjà arrivé en tête dans l'Indre (27,80%) et dans le Cher (27,50%).

Dans certaines communes, le Rassemblement national arrive largement en tête. À Vendoeuvres, le RN réunit plus de 37% des suffrages. À Vicq-sur-Nahon, la liste de Jordan Bardelle frôle les 40%.

Dans les villes les plus importantes, les tendances divergent. À Bourges, c'est la liste de La République en Marche qui est en tête avec 25% des voix contre 17% pour le Rassemblement national.

Une participation en forte hausse par rapport à 2014

L'un des enseignements majeurs dans l'Indre et dans le Cher, c'est que le taux de participation est élevé pour un scrutin européen. C'était l'un des enjeux de ces élections.

L'Indre est parmi les départements où le taux de participation est le plus important en France. Les électeurs étaient déjà nombreux à s'être déplacés à la mi-journée et la tendance s'est confirmée dans l'après-midi. Ainsi, à Châteauroux, une journaliste de France Bleu Berry a constaté qu'il y avait une attente d'environ 5 minutes avant de pouvoir aller voter, et ce jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 18 heures.

Dans le Cher aussi, la participation est plus importante que la moyenne nationale.

