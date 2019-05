Élections européennes 2019 : la République en marche s'impose d'une courte tête dans la Manche

Comment a-t-on voté dans le département de la Manche ce dimanche à l'occasion des élections européennes ? Retrouvez les résultats sur francebleu.fr.

Vous saurez combien de voix chacune des 34 listes a obtenu dans la Manche, et à l'échelle de la région Normandie. Vous connaîtrez aussi les résultats en France et dans les autres pays de l'Union européenne.

Dans la Manche, après dépouillement de près de 200.000 bulletins, c'est la République en marche qui s'impose avec seulement 570 voix d'avance sur le Rassemblement national.

En cliquant sur chaque département, vous obtenez le détail des résultats du vote de ce dimanche.

Ces élections européennes ont été marquées par un un taux de participation en très forte hausse dans la Manche (52.35%, plus forte participation depuis 35 ans, en hausse de huit points par rapport à 2014).

"Il y a des enseignements à tirer. Il y a un second souffle qui doit s'inscrire dès le lendemain des Européennes. Un second souffle plus humain, plus proche des gens, plus social"