Élections européennes 2019 : le Rassemblement national est en tête dans le Calvados et l'Orne

Dans le Calvados et l'Orne, c'est aussi le Rassemblement National qui est arrivé en tête des élections européennes ce dimanche 26 mai 2019 devant la République en Marche, avec toutefois un score plus marqué pour la liste soutenue par Marine Lepen dans le département de l'Orne.

Ce n'est pas le département normand où le Rassemblement national réalise le plus gros score puisqu'il a dépassé les 31% dans l'Eure mais dans l'Orne la liste de Jordan Bardella est arrivée nettement en tête hier avec 26,8% des suffrages. C'est 5 points et demi de plus que la République en Marche qui s'impose toutefois à Alençon et Flers.

Dans le Calvados, le Rassemblement national vire en tête, là-aussi, avec 23% des voix mais l'écart est plus serré avec la liste que soutenait Emmanuel Macron arrivée en deuxième position en totalisant 22,6% des suffrages. Le Calvados a quasiment voté comme la France ce dimanche. Les écologistes, LR et le PS totalisent grosso-modo les mêmes résultats.

La ville de Caen, en revanche se distingue en plaçant largement devant la République en marche. La liste de Nathalie Loizeau flirte avec les 27 points. Mais ce sont les écologistes qui, à Caen, réalisent un "gros coup" en totalisant 18,7% des voix et en décrochant la deuxième place. Loin devant le RN, le PS et surtout Les Républicains, le parti du maire Joël Bruneau, n'arrive qu'en 5ème position. Ce que ne manqueront pas de commenter les observateurs de la vie locale à moins d'un an des municipales...

Les résultats dans le Calvados, l'Orne et en Normandie

En cliquant sur chaque département, vous obtenez le détail des résultats du vote de ce dimanche.

Les résultats en France

En France, le Rassemblement national est aussi arrivé en tête devant la liste de la République en marche. Jordan Bardella totalise 23,31% des voix. Nathalie Loiseau est à 22,41%. Les écologistes réalisent aussi une percée avec le bon score réalisé par Yannick Jadot. Il atteint 13,47%. Scores décevants pour Les Républicains avec 8,48%, le PS avec 6,19% et la France Insoumise qui obtient 6,31%.

Les résultats en Europe