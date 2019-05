Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté dans le Loiret ?

Loiret, France

Dans le Loiret, le premier enseignement de ces élections européennes est la participation en hausse, balayant les prévisions des instituts de sondage : quasiment 52% des électeurs loirétains se sont déplacés ce dimanche pour aller voter (7% de plus qu'aux dernières européennes en 2014).

Le RN en tête dans le Loiret, comme en 2014

Sans surprise, c'est la liste menée par Jordan Bardella (Rassemblement national) qui arrive en tête dans le Loiret : elle obtient 25,26% des voix, ce qui est moins qu'en 2014 (le FN avait alors récolté plus de 28% des suffrages). Le parti de Marine Le Pen est en tête dans de nombreuses communes rurales (46,75% à Dammarie-en-Puisaye, 45,93% à Lorcy, 45,74% à Bucy-Saint-Liphard, 45,31% à Bucy-le-Roi, dans la Beauce), mais aussi à Montargis (23,46%), Pithiviers (26,97%), Gien (29,96%) ou encore à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran, Ingré dans l'agglomération d'Orléans (23%)

La République en Marche en tête dans l'agglo orléanaise

Deuxième, le parti présidentiel limite la casse et "a un socle qui se tient" selon les mots de la députée LREM Stéphanie Rist : la liste Renaissance menée par Nathalie Loiseau recueille 22,63% des voix dans le Loiret et arrive en tête dans dix-sept communes (sur vingt-deux) de la métropole orléanaise. LREM et ses alliés obtiennent 26,6 % des suffrages à Orléans, et 34,77% à Olivet, la deuxième plus grande commune du département.

L'effondrement de LR, seulement quatrième dans le Loiret

Dans ce département traditionnellement acquis à la droite gaulliste, le parti Les Républicains s'effondre et obtient moins de 10% des voix (9,27%, soit 12,5 points de moins qu'aux dernières européennes), la liste menée par François-Xavier Bellamy n'arrivant en tête dans aucune commune. LR réalise ainsi son plus mauvais score de l'histoire de la cinquième République dans le Loiret et est même dépassé par les écologistes d'EELV (11,45%, soit quatre points de plus qu'en 2014). La liste menée par Yannick Jadot obtient ainsi 16,32% des voix à Orléans (deuxième, devant le RN), et même 20,07 % à Combleux, dans l'agglomération orléanaise

Aucun député européen du Loiret

Derrière, les socialistes, alliés au mouvement Place Publique de Raphaël Glucksmann, obtiennent 7,44% des voix dans le Loiret et poursuivent une chute entamée en 2014 (12% des voix aux dernières européennes). La liste de la France insoumise passe sous la barre symbolique des 5% dans le Loiret, tandis que l'UDI (centre-droit) n'obtient que 3,98% des suffrages, malgré la présence en septième position de Florent Montillot, adjoint au maire d'Orléans. Il n'y aura d'ailleurs aucun député européen du Loiret au Parlement européen dans cette nouvelle législature (2019/2024).

