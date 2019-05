Élections européennes : les résultats dans l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme

Auvergne, France

La première surprise de ce scrutin, c'est la participation. Les sondages annonçaient 42%, elle est supérieure à 50% dans les départements dont le taux de participation est déjà connu. 53,53% dans le Cantal (pratiquement 8 points de plus qu'en 2014), 55,88% dans le Puy-de-Dôme (9 points de plus qu'il y a 5 ans). Les élections européennes sont généralement celles qui mobilisent le moins mais ce scrutin 2019 constitue un record sur les six dernières élections européennes.

Quant aux résultats définitifs, il faut encore attendre pour les connaître départements par départements.

