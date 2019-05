Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté dans les deux Charentes ?

Charente-Maritime, France

Les électeurs se sont prononcés ce dimanche, dans le cadre des élections européennes. La liste du Rassemblement National arrive largement en tête en Charente et en Charente-Maritime, avec un score au dessus de la moyenne nationale puisqu'elle a recueilli plus de 25% des votes dans les deux départements. Comme au niveau national, la liste La République en Marche menée par Nathalie Loiseaux arrive deuxième, avec 22,60% des votes en Charente-Maritime, et 21,48% en Charente. Deux grosses surprises pour ce scrutin : le score des écologistes, qui arrivent troisième, et la participation, en forte hausse.

Plus d'un français sur deux inscrit sur les listes électorales est allé voter ce dimanche. La participation est en forte hausse, en France comme dans les deux Charente. En Charente-Maritime, le taux de participation fait un bond et grimpe à plus de 54%, contre 44,27% aux dernières élections européennes de 2014. En Charente, 52,54% des personnes inscrites sur les listes électorales se sont déplacées dimanche.

Les résultats en Nouvelle-Aquitaine

Les résultats en France

Les résultats en Europe