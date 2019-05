Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté en Bretagne ?

Bretagne, France

Comme le prédisait les derniers sondages, le Rassemblement National est arrivé en tête des élections européennes ce dimanche 26 mai. A l'issue du scrutin, la liste emmenée par Jordan Bardella a recueilli plus de 23% des suffrages et devance celle de Nathalie Loiseau (22%). En troisième position, les écologistes ont créé la surprise et rassemblé plus de 13% des bulletins de vote.

La Rem et le RN en duel partout sauf en Ille-et-Vilaine

La Bretagne fait figure d'exception. Elle est l'une des rares régions à avoir placé la majorité présidentielle en tête de ces élections. La liste "Renaissance" est arrivée en première place dans les quatre départements (25,62%). Le Rassemblement National est en seconde position dans le Morbihan, les Côtes-d'Armor et le Finistère.

En revanche, en Ille-et-Vilaine c'est Europe Ecologie Les Verts qui occupe cette place. Malgré cela, au niveau régional, le parti de Jordan Bardella a rassemblé 17,31% des voix contre 16,20% pour les écologistes. La percée des Verts se fait au détriment de la France Insoumise.

Participation en hausse

A noter que les Républicains réalisent un score historiquement bas lors de cette élection. La liste de François-Xavier Bellamy (7,83%) a toutefois recueilli 3.574 voix de plus que Raphaël Glucksmann (7,55%). Derrière, La France Insoumise de Manon Aubry (5,56%) et Benoit Hamon (5,04%) sont au coude-à-coude.

Les Bretons se sont beaucoup déplacés pour aller voter, avec une participation de près de 55%, soit dix points de plus qu'en 2014.

Les résultats en Bretagne

Les résultats en France

Les résultats en Europe