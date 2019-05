Élections européennes : comment a-t-on voté en Haute-Vienne et en Corrèze ?

En Corrèze, c'est la liste RN qui arrive en tête avec 21,27% des suffrages exprimés devant LREM à 19,48%. Des résultats semblables à ceux de la Haute-Vienne où le RN a réuni 21,37% des voix et LREM 20,76%. Les Verts sont en troisième position.

Les électeurs français ont voté ce dimanche pour choisir leur eurodéputés, ils ont placé le RN en tête devant LREM, c'est également le cas en Corrèze et en Haute-Vienne.

En Corrèze, le RN arrive en tête avec 21,27% des suffrages exprimés devant LREM à 19,48% et les Verts à 10,88%. La liste LR recueille 9,84% des voix, celle du Parti socialiste et place publique 8,96% et enfin la liste de la France insoumise 7,90%.

Pour la Haute-Vienne, c'est également le RN qui arrive en première position avec 21,37% des voix devant LREM à 20,76%. Les Verts sont à à 11,51% quand la liste du Parti socialiste et place publique recueille 8,79% des voix, viennent ensuite LR à 8,23% et enfin la liste de la France insoumise à 8,14%.

Les résultats en Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, trois départements de la façade atlantique ont placé Nathalie Loiseau et sa liste "Renaissance" en tête : la Gironde, les Landes, et les Pyrénées-Atlantiques. Les Deux-Sèvres accordent à La République en Marche 23,62% des suffrages, devant le Rassemblement national (20,64%). Fait notable, les Landes, terres historiquement socialistes, placent la liste de Raphaël Glucksmann en 4e position.

Les autres départements ont voté majoritairement pour la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella : la Dordogne (25,15%), la Creuse (24,37%), le Lot-et-Garonne (29,47%), la Haute-Vienne (21,37%), la Vienne (22,58%) et la Corrèze (21,27%).

