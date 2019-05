Élections européennes 2019 : Le Rassemblement National en tête en Seine-Maritime et dans l'Eure

En Seine-Maritime et dans l'Eure, comme partout en France, les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 26 mai pour élire leurs députés au Parlement européen. Le Rassemblement National est arrivé en tête en Seine Maritime et dans l'Eure devant LREM

Comment a-t-on voté en Seine-Maritime et dans l'Eure ce dimanche à l'occasion des élections européennes ? Retrouvez les résultats sur francebleu.fr.

Vous saurez combien de voix chacune des 34 listes a obtenu en Seine-Maritime et dans l'Eure, et à l'échelle de la région Normandie. Vous connaîtrez aussi les résultats en France et dans les autres pays de l'Union européenne.

En Seine-Maritime, le Rassemblement National est en tête mais à Rouen, LREM arrive en tête

En Seine-Maritime, la liste RN de Jordan Bardella obtient 27,6 % des voix devantcelle de Nathalie Loiseau 19,7 % et les Ecologistes emmenés par Yannick Jadot 10,9% . La France Insoumise obtient 7,3 %, la liste de Droite et du Centre de Francois Xavier Bellamy n'obtient que 6,8% , et sur les anciennes terres socialistes de Laurent Fabius, Raphael Glucksmann ne recueille que 6% des suffrages.

A noter la performance de LREM à Rouen qui arrive en tête avec 25,58 % des voix suivi d'EELV 18,2 % L e rassemblement national ne termine que troisième et la liste de Raphael Glucsksmann ne fait qu'un peu plus de 8%.

Au Havre, ancienne ville du Premier Ministre, c'est un peu comme en France : le RN obtient 22,5 % devant LREM (21,5), les écologistes sont à 13,2%. Le Parti Communiste obtient un peu moins de 6% et LR 5 points seulement alors que c'est l'étiquette politique du nouveau maire Jean-Baptiste Gastinne.

Revers pour le Parti Communiste aussi à Dieppe avec un peu moins de 10% alors que le Rassemblement National obtient 27,8%. On retient aussi l'excellent score du RN à Gournay en Bray avec 40,6%

Dans l'Eure, le Rassemblement National franchit la barre des 30%

Dans l'Eure, le Rassemblement National réalise un très bon score avec 31,5 % des voix. La liste Renaissance de Nathalise Loiseau se positionne à la deuxiéme place avec 19% des voix et l'écologiste Yannick Jadot obtient un peu plus de 10% .

A Evreux c'est la liste LREM (22,7 % ) qui devance le RN (21,9 % ). Dans cette ville dirigée par le maire LR Guy Lefrand, la liste de François-Xavier Bellamy n'obtient que 7,59 % des voix.

A Vernon , l'ancienne ville de Sébastien lecornu ministre des collectivités locales, la liste LREM arrive en tete (25,9%) devant le RN (19,8%)

En cliquant sur chaque département, vous obtenez le détail des résultats du vote de ce dimanche.

Les résultats en France

Les résultats en Europe