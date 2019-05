Élections européennes 2019 : les réactions dans l'Indre

Châteauroux, France

Comme lors des précédentes élections européennes en 2014, le Rassemblement national arrive en tête dans le département de l'Indre. La liste de Jordan Bardella devance celle de La République en Marche. "C'est une grande satisfaction parce qu'on a mené une campagne européenne et ça a porté ses fruits", se félicite, sur France Bleu Berry, Mylène Wunsch, secrétaire départementale du Rassemblement national dans l'Indre. "On a mené campagne, tous les cadres, les militants. _Tout le monde était sur le terrain. On a pu discuter avec les gens, leur expliquer quel était notre projet pour l'Europe_", analyse Mylène Wunsch.

LREM battu par le Rassemblement national

Le Rassemblement national domine donc la liste de la majorité présidentielle. "Je crois que s’est exprimé, comme pour chaque élection européenne, un vote de colère", estime le député LREM François Jolivet, sur France Bleu Berry. "Maintenant, je crois surtout que l’on assiste pour la première fois à une véritable recomposition politique dans notre pays. _Certains grands partis s’effondrent, même dans le département. Je pense notamment aux Républicains, à la France Insoumise_. Certains sont sans doute déçus ce soir, je le suis aussi mais je ne doute pas que d’autres le sont plus que moi", conclut François Jolivet.

La surprise de ces élections européennes, c'est la troisième place de la liste Europe-Ecologie Les Verts, menée par Yannick Jadot. "C'est un mouvement mondial, européen, qui dépasse nos frontières. En Allemagne, aux Pays-Bas, il y a une demande des citoyens", souligne Charles Fournier, conseiller EELV à la Région Centre-Val de Loire. "J'espère qu'on sera à la hauteur. _Nos concitoyens attendent qu'on pèse pour qu'il y ait un budget européen orienté sur les questions d'écologie_, pour qu'on travaille sur la question du climat parce que c'est le défi des défis et il faut y répondre", conclut-il.

Une claque pour Les Républicains et les socialistes

À droite, le parti Les Républicains n'arrive qu'en quatrième position sur le plan national. "C'est un mauvais résultat évidemment", ne se cache pas Nicolas Faurissier, député LR de l'Indre. Il y voit la conséquence d'un "double vote utile" : "la droite modérée s'est dit qu'il fallait faire barrage au RN et qu'il fallait voter En Marche ; et puis un certain nombre de gens ont le sentiment que le gouvernement ne répond pas à leurs angoisses et à leurs problèmes du quotidien et ils ont voulu exprimer leur colère".

Le maire LR de Châteauroux, Gil Averous, estime que "c’est une belle claque" et qu'il faut "maintenant on doit en tirer les conséquences". Le parti de Laurent Wauquiez va devoir se réinventer. "Peut-être que l’on est devenu trop en décalage avec les préoccupations des Français. Ce qu’incarnait François-Xavier Bellamy, c’est-à-dire une nouvelle façon de faire de la politique, ça ne prend pas", constate Gil Averous. Enfin, le maire de Châteauroux pointe du doigt "la difficulté c’est le non cumul des mandats. Les maires de terrains ne sont pas ceux qui siègent à l’Assemblée nationale ou au Sénat".

Au niveau national, la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, ne réunit que 6,20% des voix. C'est une nouvelle claque pour le PS, après la déroute des élections présidentielles et législatives en 2017. "C'est une déception car c'est une baisse par rapport aux dernières élections européennes", réagit, sur France Bleu Berry, Tony Ben Lahoucine. "Les débats se sont polarisés sur des enjeux nationaux avec un hold-up du débat européen sur ces élections", regrette le secrétaire départemental du PS dans l'Indre. Il dit "regretter les égos à gauche" et la victoire du Rassemblement national "doit interpeller tous les démocrates et toute la famille de gauche".

La France insoumise est au même niveau que la liste de Raphaël Glucksmann. "Évidemment que c'est une déception, on aurait aimé faire plus", constate Aymeric Compain, conseiller municipal insoumis à Châteauroux. Malgré tout, il se félicite à l'idée de voir des eurodéputés insoumis au Parlement européen. "Nous avons des gens qui seront des lanceurs d'alerte, qui iront au combat. J'ai toute confiance en eux", dit-il.