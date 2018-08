Bayonne, France

La fin samedi à Bayonne de l'université d'été de "Régions et Peuples Solidaires". Une 23e édition qui a réuni durant trois jours les organisations régionalistes et des partis nationalistes de tout l'Hexagone.

Objectif de cette réunion de trois jours : d'abord s'entendre sur un programme. Selon le communiqué final de cette université : "la présence de RPS lors des Européennes de 2019 défendra une vision qui permette de dépasser l’Europe des états et approfondir la construction de l'Union dans le respect de la diversité des territoires, des peuples et de leurs langues".

les dirigeants de Régions et Peuples Solidaires à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

La tête de liste de RPS sera Corse

Pour une tête de liste, lors des prochaines élections européennes de mai 2019, il faut patienter "au plus tard jusqu'à fin octobre". Il s'agira d'une personnalité Corse issue d'une entente entre le parti de la nation Corse (Partitu di a Nazione Corsa) et "Ensemble pour la Corse".

"Contrat rempli" selon Roccu Garoby du PNC :

Vers une nouvelle alliance avec Europe Ecologie les Verts - Roccu Garoby (PNC) Copier

Vers une alliance avec les verts

A propos de possibles alliances, les responsables de "Régions et peuples solidaires" ont estimé samedi impossible de s'entendre avec l’extrême gauche, la république en marche, "l'ancien PS", et l’extrême droite. Seuls Europe Ecologie les Verts trouve grâce à leurs yeux.

Pour le président de Régions et Peuples Solidaires, l'occitan Gustave Alirol : "nous prenons du poids" "on est dans une période ou la démocratie ne fonctionne plus vraiment" "ça s'accentue depuis l'arrivée du nouveau Président (Emmanuel Macron) et La République en Marche". Selon Gustave Alirol, le Président Emmanuel Macron "met en oeuvre une politique jacobine". "C'est un jacobin avec un comportement bonapartiste !" "Nous, nous défendons une autre vision, celle d'une Europe des peuples et des régions".