Élections européennes : à midi, les taux de participation dans l'Indre, le Cher et sur l'ensemble de la région

Châteauroux, France

Le taux de participation aux élections européennes en métropole s'est élevé dimanche 26 mai à 12H00 à 19,26% en France : plus de 3,5 points au-dessus du scrutin de 2014 à la même heure (15,70%). Il y a cinq ans, le pourcentage de votants n'avait atteint au bout de la journée que 42,4% pour la France entière.

Participation très haute dans l'Indre

Les services des Préfectures de l'Indre et du Cher ont communiqué les taux de participation à midi dans chacun des départements. Dans l'Indre, à midi, 26,33% des inscrits sur les listes électorales s'étaient déplacés contre 19,43% en 2014. C'est d'ailleurs dans l'Indre que l'on a le plus voté à midi en France, devant les Alpes de Haute-Provence (25,32%) et la Corrèze (25,23%)

Dans le Cher, à la même heure, le taux de participation s'élevait à 18,53% contre 16,79% en 2014. En tout, le Berry compte 392 614 inscrits sur les listes électorales pour ces européennes.

Sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, le taux de participation à midi est de 22,12%, en très nette hausse par rapport à 2014 (15,70%)