Élections européennes : ce qu'il faut retenir du vote de ce dimanche

Paris, France

En France, le Rassemblement national a remporté les élections européennes de dimanche en France, devant la liste La République en marche et Europe Écologie Les Verts. Des résultats à mettre en perspective avec le choix des électeurs dans les autres pays européens concernés par l'élection. Quels sont donc les grands enseignements de ce scrutin ?

Une participation en forte hausse

Les observateurs annonçaient une abstention massive. Or il s'avère que les électeurs européens se sont massivement rendus aux urnes ce dimanche : selon les chiffres fournis par le Parlement européen en fin de soirée, la participation atteindrait 51% dans 27 pays de l'Union, contre 42% lors de la dernière consultation en 2014.

En Allemagne, elle a bondi de 11 points par rapport à 2014 à 59% et, en France, avec un taux compris entre 51 et 54% selon les instituts de sondage, elle a dépassé de sept à dix points celle du dernier scrutin de 2014. Soit le taux le plus élevé depuis 1994. Dans plusieurs pays, la tendance est la même : autour de 35% en Espagne contre 24 % en 2014, 15% en Pologne contre un peu plus de 7%, ou encore 17% en Hongrie contre 11,5% au dernier scrutin européen.

Les populistes et eurosceptiques ont le vent en poupe

Jusque-là éclatées, les mouvements populistes et eurosceptiques marquent des points dans la plupart des pays, et pourraient prétendre cette fois à former une véritable coalition au Parlement. En France, le Rassemblement national arrive en tête avec un score qui serait compris entre 23% et 24,2% des voix - relativement stable par rapport à 2014 (24,9%) - mais devance la liste de la majorité présidentielle (autour de 22%).

En Allemagne, si la coalition d'Angela Merkel au pouvoir reste en tête, l'AFD d'extrême droite atteint son objectif avec 10,5% (7,1% en 2014). En Hongrie, le parti souverainiste Fidesz du Hongrois Viktor Orban arriverait largement en tête, crédité d'une victoire écrasante avec 56% des suffrages, devançant de plus de 45 points l'opposition de centre-gauche et d'extrême droite, selon les estimations. En Italie, où les bureaux devaient ferment à 23h, les sondages des derniers jours donnaient également la Ligue du Nord de Matteo Salvini au-dessus des 35% d'intentions de vote. Dans les pays du Nord de l'Europe, le parti des Vrais Finlandais progresse mais pas autant que les sondages l'anticipaient. En Suède, le parti des Démocrates de Suède devrait enregistrer une forte hausse, passant de 9,67% en 2014 à 16,9% ce dimanche.

Percée des écologistes

C'est en Allemagne que les écologistes font la percée la plus remarquable. Les Verts allemands ont quasiment doublé leur score à 20,5-22% (contre 10,7% en 2014). Une poussée également nette en France où la liste Europe-Ecologie Les Verts devient la troisième force du pays, rassemblant de 12 à 13% des voix contre 8,9% en 2014, devant la droite classique des Républicains (autour de 8%). En Finlande, les Verts sont la formation qui a le plus progressé avec près de 15% des voix.

Quelle majorité à Strasbourg ?

Selon les projections de dimanche soir, la droite conservatrice du Parti populaire européen (PPE) et les sociaux-démocrates (S&D) pourraient ne pas être en situation de majorité. Une première depuis de nombreuses années. Les deux mouvements pourraient donc être contraints de construire une coalition avec une force pro-européenne centriste ou les écologistes pour obtenir cette majorité, et ainsi peser sur la nomination du président de la Commission européenne, déjà réclamée par la droite proeuropéenne. La recherche des compromis politiques nécessaires au Parlement européen s'annonce complexe lors de la prochaine législature.

En France, pas de conséquence en perspective

En arrivant en deuxième position derrière le Rassemblement national, Emmanuel Macron, qui s'était engagé à "mettre toute son énergie" pour que le parti de Marine Le Pen ne soit pas en tête de ce scrutin, perd son pari. Mais malgré les appels de Marine Le Pen à dissoudre l'Assemblée nationale, la majorité a écarté l'idée de tout changement de cap. Exprimant sa "détermination à poursuivre le rassemblement des forces de progrès de notre pays, à préparer l'avenir de notre pays", Édouard Philippe a prévenu qu'il serait "dès lundi à pied d'oeuvre pour poursuivre le projet du président et de la majorité", faisant taire les rumeurs sur son départ de Matignon et un remaniement imminent.