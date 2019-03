Élections européennes chez LR : Carayon et Proust qualifiés, Arribagé écartée

Les élections européennes c'est maintenant dans moins de trois mois. Avec - c'est un changement important - des listes nationales et non plus des listes par région. Chaque parti va donc présenter une liste nationale en espérant envoyer le maximum de députés à Strasbourg. Il y aura 79 députés français à élire le 26 mai.

Le parti Les Républicains vient de faire connaître la vingtaine de députés qui figureront en tête, autrement dit les "éligibles". Et deux Occitans figurent parmi eux : le Tarnais Bernard Carayon, maire de Lavaur, et le Gardois Franck Proust, député sortant. Le premier, en 23ème place, a peu de chances d'être élu, ce qui n'est pas le cas de Franck Proust, 11ème sur cette liste.

Pourquoi Laurence Arribagé a-e-telle été écartée ?

En Haute-Garonne, ce qui pose question, c'est la non-sélection de de la patronne du parti en Haute-Garonne, Laurence Arribagé. La présidente de la fédération était candidate. Elle l'avait écrit dans une lettre à Laurent Wauquiez. On avait même parlé d'elle pour la deuxième place derrière François-Xavier Bellamy.

D'abord écartée des trois premières places, la voilà donc écartée des places éligibles, totalement absente alors qu'elle avait accueilli Laurent Wauquiez pendant deux jours, mi-janvier en Haute-Garonne. Depuis cette annonce, le portable de Laurence Arriabgé sonne...dans le vide...Il y a visiblement un malaise, surtout que l'adjointe à la mairie de Toulouse s'est toujours montrée loyale dans les moments de tempête, avec Laurent Wauquiez. Le patron des Républicains a clairement fait le choix de gens de confiance, des sarkozystes, des proches comme Brice Hortefeux, Nadine Morano ou Frédéric Péchenard.