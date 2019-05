Élections européennes : le mode d'emploi du scrutin

Paris, France

C'est ce dimanche que les français votent pour élire les 79 députés qui vont les représenter au Parlement européen. Un scrutin à un seul tour et à la proportionnelle qui se tient depuis ce jeudi dans toute l'Europe et dont les résultats seront connus ce dimanche soir. Dans une partie de l'Outre-mer on vote depuis samedi et dans le reste du territoire français, les bureaux de vote ouvrent à 8h et fermeront leurs portes à 18h, voire 20h dans les grandes villes.

Les 427 millions d'électeurs européens vont choisir au total 751 députés dont 79 pour la France. Cinq eurodéputés, les britanniques, devront attendre l'issue du Brexit pour prendre leur fonctions.

Des listes nationales et non plus régionales

En France tout le monde a le droit de vote à partir de 18 ans, à condition évidemment d'être inscrit sur les listes électorales. Et ce scrutin est également ouvert aux citoyens de l'UE résidant depuis au moins six mois sur le sol français. Une évolution cette année, on vote pour des listes nationales, et non plus régionales comme lors des scrutins précédents.

Les électeurs français ont le choix entre 34 listes en lice pour ce scrutin, et seules celles qui auront atteint 5% des suffrages exprimées enverront des eurodéputés à Strasbourg. Pour la première fois, le mandat de député européen ne pourra plus être cumulé avec un mandat parlementaire national ou à la tête d'un exécutif local.

Les résultats publiés à partir de 23h

Les premières estimations seront connues à 20h mais aucune résultat officiel ne sera publié avant 23h ce dimanche, heure à laquelle le vote sera clos en Italie, le dernier pays à voter.