Elections européennes : dans l'Yonne, c'est compliqué pour les communes d'installer 33 panneaux d'affichage

33 listes pour les élections européennes du 26 juin, c'est un record. Et c'est un véritable casse-tête pour les communes , car elles doivent installer 33 panneaux d'affichage devant chaque bureau de vote. Elles n'ont pas le choix, c'est la loi.

"Si on ne plaque pas les panneaux contre le mur, on a deux faces pour coller les affiches"

Et 33 panneaux, c'est surtout compliqué pour les petites communes, car en général , elles ne disposent que d'une dizaine, voire d'une quinzaine de panneaux. Il faut donc faire appel au système D, explique Mafoud Aomar, le président de l'association des maires de l'Yonne. "Au lieu de plaquer les panneaux contre un mur, on les met là où on peut faire le tour. De cette façon , quand on peut faire le tour du panneau, ça fait deux faces pour coller les affiches."

Autre solution, la commune fabrique elle-même ses panneaux. "On prend des planches de bois pour faire des panneaux en sachant que tout cela, c'est au frais de la commune. Au frais du contribuable."

33 panneaux obligatoires en sachant que certains vont rester vides

A Joigny, commune de près de 10 000 habitants, on doit aussi se creuser la tête. Plus question de mettre plus de jeux de panneaux que de bureaux de vote, comme c'était le cas auparavant, explique Nicolas Soret , 1er adjoint au maire de Joigny. "On se contente de mettre un jeu de panneaux devant chacun des 7 bureaux de vote de la ville. Ce qui nous a permis de récupérer des panneaux pour pouvoir honorer ce que nous demande la loi." C'est à dire un emplacement pour chacune des 33 listes , même si certains panneaux vont rester vides. "On sait bien tous par expérience que les 33 listes n'auront pas toutes les moyens humains pour venir coller leur affiche. Mais nous respectons la règle. "

Et pour les communes, tout doit être prêt pour le lancement de la campagne officielle de élections européennes, qui débute lundi 13 mai.