Européennes : dans le Loiret, sur les trente-quatre listes, seules dix-huit ont transmis des bulletins de vote

Orléans, France

Ce dimanche 26 mai, dans les bureaux de vote du Loiret pour les élections européennes, les électeurs ne trouveront pas tous les bulletins de vote, loin de là. En effet, la préfecture explique avoir reçu les bulletins de vote de dix-huit listes, sur un total de trente-quatre listes candidates. Il s'agit, sans surprise, des listes présentées par les principaux partis politiques : LO, PCF, PS, EELV, Modem/LREM, UDI, LR, Debout la France, RN... (cf liste complète ci-dessous). Quant aux professions de foi, distribuées dans les enveloppes distribuées dans les boîtes aux lettres de chaque électeur, seules treize listes les ont fait parvenir.

C'est aux listes candidates d'imprimer et transmettre leurs bulletins de vote

"Les listes candidates aux élections européennes n’ont pas toutes fait parvenir leurs professions de foi et bulletins de vote", indique la préfecture du Loiret en rappelant que "l’impression de ces documents, et leur transmission à la commission de propagande sont à la charge des candidats." Dans ce cas, "les électeurs sont invités à télécharger leurs bulletins de vote, sur le site internet de chaque liste candidate", rappelle la préfecture du Loiret : les bulletins devront être imprimés au format A4.

Quelles sont les listes dont vous trouverez le bulletin de vote à coup sûr ?

Dans les bureaux de vote du Loiret, les électeurs trouveront donc les bulletins de vote des têtes de liste suivantes : Manon Aubry (France Insoumise), Nathalie Loiseau (Renaissance), Florian Philippot (Patriotes), Jean-Christophe Lagarde (les Européens) , Raphaël Glucksmann (Envie d'Europe),Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Nathalie Artaud (Lutte Ouvrière), Ian Brossat (PCF), François Asselineau (UPR), Benoît Hamon (Générations), Jordan Bardella (Rassemblement National), Francis Lalanne (Alliance Jaune), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Yannick Jadot (EELV).

Pour certaines listes, des bulletins de vote en quantité limitée

Pour les listes suivantes, des bulletins de vote existent et pourront être disposés dans les bureaux du Loiret, mais en quantité limitée : c'est le cas pour l'orléanais Jean-Marie Diemeugard (Europe démocratie Esperanto) et d' Olivier Bidou (Les oubliés de l'Europe), avec des bulletins imprimés et transmis pour 10% des électeurs du Loiret,. Dominique Bourg (Urgence Ecologie) et Hélène Thouy (Parti animaliste) proposeront des bulletins pour 15% des électeurs. Enfin, la tête de liste Audric Alexandre (Parti des citoyens européens) ne disposera d'une quantité limitée de bulletins de vote que dans quatre communes : Orléans, Fleury-les-Aubrais, Olivet et Saint-Jean-de-Braye.